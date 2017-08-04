Ліги Європи: Динамо зіграє з Марітіму, Олександрія – з БАТЕ

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Олександрія" у плей-офф Ліги Європи зіграє з білоруським БАТЕ

Два українських клуби, київське "Динамо" та "Олександрія", дізналися своїх суперників у раунді плей-офф кваліфікації розіграшу Ліги Європи. Про це йдеться на офіційному сайті УЄФА.

Церемонія жеребкування сезону 2017/2018 відбулася у штаб-квартирі УЄФА у швейцарському Ньйоні.

44 команди були розподілені у чотири кошики згідно їх коефіцієнтів у клубному рейтингу УЄФА. "Динамо" потрапило до когорти сіяних клубів у групі 1, а "Олександрія" опинилася серед несіяних клубів у групі 3.

Таким чином, суперником "Динамо" стала команда "Марітіму", а "Олександрії" - білоруський БАТЕ.

Українські клуби проведуть перші поєдинки у гостях 17 серпня, а матчі-відповіді пройдуть на теренах України за тиждень - 24 серпня.