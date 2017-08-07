Спортогляд: Болта скинули з трону

Копирайт изображения Getty Images Image caption Остання стометрівка Болта

Король спринту, якому не пощастило, боксер з почуттям гумору та футбольні функціонери, яких звинувачують у нечесній грі, - в спортивному огляді тижня, що минув.

Скинутий з трону

"То він, виходить, людина", - так прокоментував бронзовий результат до цього непереможного Усейна Болта у стометрівці на Чемпіонаті світу з легкої атлетики в Лондоні таблоїд Daily Mail.

Це був останній індивідуальний забіг в його блискучій кар'єрі. Але ямайський спринтер прийшов до фінішу навіть не другим - третім, і тому заголовок статті - "Болта скинули з трону".

Коли результат висвітився на табло, над трибунами нависла "моторошна тиша", переповідає видання події того вечора. Адже тисячі шанувальників прийшли на стадіон, аби стати свідками тріумфу Болта - "його останнього квіту, останнього вальсу".

Глядачі настільки не розраховували на його програш, що навіть спочатку вдавали, наче він переміг, веде далі Daily Mail. А ще вони освистали переможця - американця Джастіна Гетліна, якого двічі свого часу ловили на вживанні допінгу.

Але сталося те, що сталося. Болт йде з великого спорту без останньої золотої медалі.

"Це був момент, якого з острахом очікували в легкій атлетиці. Не тому, що він програв, а тому, що цей спорт вже не знайде прихисток під його крилами", - з сумом резюмує автор, перераховуючи неймовірні досягнення Болта за останні майже десять років.

Між в'язницею і лікарнею

Копирайт изображения EPA Image caption Бігуна-паралімпійця Оскара Пісторіуса засудили до шести років за вбивство його дівчини

Але спортивну кар'єру можна закінчити і геть безславно, - як ще нещодавно легендарний південноафриканський бігун-паралімпієць Оскар Пісторіус. Минулого тижня він потрапив у стрічки новин через стан свого здоров'я.

Його раптово доправили з в'язниці, де він відбуває покарання за вбивство, до лікарні через біль у грудях, повідомляє Guardian.

Минулого року, нагадує видання, була схожа ситуація: Пісторіуса терміново госпіталізували з порізами на зап'ястках . Тоді в тюремній адміністрації пояснили, що він впав у своїй камері - але ходили чутки, що то була спроба скоїти самогубство.

Цього разу з лікарні його виписали менш ніж за добу, і жодних деталей не розголошували.

Пісторіуса засудили до шести років за вбивство його дівчини, яку він застрелив у своєму будинку, як сам стверджував, прийнявши за грабіжника. Його аргументи суд не переконали.

Ба більше - наразі прокурори хочуть оскаржити цей, на їх переконання, надто поблажливий вирок. Якщо їх апеляцію задовольнять, Пісторіус проведе за гратами сукупно 15 років.

Скандал мимоволі

Копирайт изображения Huw Evans picture agency Image caption Важковаговик Ентоні Джошуа мимоволі потрапив у чужу сімейну сварку

Британський боксер-важковаговик Ентоні Джошуа, відомий, зокрема, цьогорічною перемогою над Володимиром Кличко, сам того не бажаючи опинився в епіцентрі чужої сімейної сварки, розповідає Independent.

Його колега по рингу Амір Хан минулої п'ятниці написав на своїй сторінці у Twitter, що розлучається з дружиною, з якою прожив у шлюбі чотири роки. За цим оголошенням були інші повідомлення, в яких він пожалівся на її начебто нещирість, жадібність до грошей та надмірну увагу до інших чоловіків. В одному з твітів він сказав, що у Джошуа буцімто був роман з його другою половинкою.

Фар'ял Хан не відмовчувалася - в тому ж таки Twitter вона звинуватила чоловіка у подружніх зрадах та пияцтві.

Після того, як цей віртуальний обмін образами закінчився, слово взяв Джошуа і відреагував на звинувачення з гумором. Він не лише розмістив на своїй сторінці в мережі пісню "Це був не я" (It wasn't me), а й написав, що сподівається, що Ханам вдасться владнати сімейні негаразди. А ще він додав, що ніколи в житті з ними не зустрічався, і тому навіть пропустив, що їх сторінки в соціальній мережі зламали хакери.

Катар без чемпіонату?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Попри понад 40-градусну спеку, будівництво об'єктів до Чемпіонату світу з футболу 2022 у Катарі триває

Катар все ще можуть позбавити права приймати Чемпіонат світу з футболу 2022 року, якщо буде доведено, що його вибороли нечесним шляхом, пише Daily Telegraph.

ЧС-2022: Катар витрачає по $500 млн на тиждень

Видання цитує британського парламентаря Джона Віттінгдейла, колишнього міністра культури, який каже, що зібрана солідна доказова база, яка вказує, що кампанія Катара за можливість стати господарем першості була "просякнута корупцією".

А Дамієн Коллінз, глава парламентського комітету з питань культури, ЗМІ і спорту, заявив, що країна може втратити почесне право, якщо доведуть, що її представники давали хабарі на етапі відбору.

Ці заяви обидва депутати зробили у відповідь на оприлюднену Daily Telegraph інформацію про те, що у Франції розслідують, чи отримував екс-президент Ніколя Саркозі якусь матеріальну вигоду під час кампанії Катара, зокрема під час купівлі інвесторами з цієї країни футбольного клубу ПСЖ. Адвокат колишнього глави держави, Тьєррі Херцог, категорично це заперечує. Але в свій час тодішній президент ФІФА Зепп Блаттер розповідав, що Саркозі зіграв "ключову роль" в тому, аби Франція та інші європейські країни підтримали заявку Катара.

Яке б рішення не прийняли за підсумками можливого розслідування, ця близькосхідна держава, наголошує Віттінгдейл, - не найкраще місце для чемпіонату, адже температура влітку традиційно сягає там сорока градусів.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС