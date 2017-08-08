Як Усейн Болт став легендою, або 9,58 причин успіху

Ямайського атлета Усейна Болта називають найшвидшим бігуном усіх часів.‎

Та після Чемпіонату світу з легкої атлетики у Лондоні він готується завершити свою спортивну ‎кар'єру. ВВС згадала 9,58 причин, чому він заслуговує звання легенди, і як він уього добився.‎

‎1. Він найшвидший бігун в історії

Болт є володарем останніх трьох світових рекордів швидкості на ‎дистанції 100 м - перший із них він встановив 9 років тому.‎

Попереднім володарем світового рекорду із 9,74 секунди був Асафа Павелл. Болт "обігнав" його ‎у травні 2008, пробігши дистанцію 100 м за 9,72 секунди. Того ж року він побив уже власний ‎рекорд, фінішувавши на Олімпійських іграх у Пекіні із результатом у 9,69 секунди.

‎На Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2009 року у Берліні Усейн Болт встановив чинний світовий ‎рекорд у 9,58 секунди.‎

Історично, перший світовий рекорд у 1912 році встановив американський бігун Дональд ‎Ліппінкотт - його забіг на 100 метрів у Стокгольмі за 10,6 секунди визнала щойно заснована тоді ‎Міжнародна Асоціація легкоатлетичних федерацій.‎

У 1968 році Джин Гайнс офіційно став першою людиною, яка подолала позначку у 10 секунд. ‎Але майже століття знадобилося, щоб рекорд Ліппінкотта перевершили на цілу секунду - і ‎людиною, що зробила це, став Усейн Болт.‎

2. Він частіше за інших біжить швидше

У списку Міжнародної Асоціації легкоатлетичних ‎федерацій напередодні світового чемпіонату у Лондоні вказано, що лише кілька атлетів ‎пробігають "стометрівку" за менш як 10 секунд.

‎Із часів Гайнса, цю позначку загалом подолали 124 спортсмени.‎

Але ніхто крім Болта, його ямайських колег Йохана Блейка і Асафи Павелла, а також американців ‎Джастіна Ґатліна і Тайсона Ґея не зміг бігти швидше за 9,78 секунди.‎

Болт зумів пробігти швидше за 9,78 секунди дев'ять разів - більше, ніж будь-хто інший.‎

3. І звісно, він швидкий не лише на 100 м

Болт показував виняткові результати і на 200 метрах, і ‎він єдина людина, що має світові рекорди у обох дистанціях, відколи Міжнародна Асоціація ‎легкоатлетичних федерацій почала використовувати автоматичний хронометраж в 1977 році.‎

На Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році Болт побив 22-річний рекорд американського ‎спринтера Майкла Джонсона у 19,32 секунди - коли фінішував на дистанції у 200 метрів із 19,30 ‎секундами. Пізніше того ж року у Берліні він встановив новий рекорд - 19,19 секунди.‎

4. Він неймовірно послідовний

Окрім цьогорічного чемпіонату у Лондоні, Болт виграв ‎буквально кожні Олімпійські ігри і кожен Чемпіонат світу із 2008 року.‎

На Олімпіаді у Ріо у 2016 році він зібрав безпрецедентні три золоті медалі - на 100 м, 200 м та у ‎естафеті 4х100 м. З його ж слів, це досягнення зробило його "безсмертним".

‎Пізніше Болт втратив золоту медаль за естафету на Іграх у Пекіні у 2008 році через те, що його ‎колега по команді Неста Картер завалив тест на допінг - решта членів команди також втратили ‎свої медалі. Картер подав апеляцію до спортивного арбітражного суду.‎

Спортивна кар'єра Болта затьмарена лише однією бронзовою медаллю на Чемпіонаті світу у ‎Лондоні у 2017 році, і фальш-стартом на чемпіонаті у Тегу у Південній Кореї, який тоді ‎автоматично дискваліфікував його зі 100-метрівки.‎

5. Його важко обігнати

Від 2008 року, його обігнали лише одного разу на 200 м - це був його співвітчизник Блейк на ‎Національному чемпіонаті Ямайки у 2012 року.

‎Тоді ж Блейк переміг і на 100 м - це був один із небагатьох разів, коли Болт не зумів фінішувати ‎першим на цій дистанції на змаганнях подібного масштабу.‎

Ґатлін, Крістіан Коулман, Павелл і Ґей також обганяли Болта на дистанції у 100 м.‎

6. Він навіть швидший, ніж ви думаєте

Болт пробіг найшвидші 10 м зі свого рекорду на дистанції у ‎‎100 м за 0,81 секунди. Це дорівнює швидкості у 44,51 км/год - швидкості, із якою скаче кінь.‎‎

Та ямайський спортсмен пробігав 100 метрів навіть швидше, ніж 9,58 секунди - зокрема, другу ‎половину свого рекордного забігу на 200 метрів за 19,19 секунди він пробіг за 9,26 секунди. А ‎на естафеті 4х100 у 2015 році він пробіг свою дистанцію за 8,65 секунди.

Проте вік і травми демонструють свій вплив на результати Усейна Болта. Йому вже майже 31, і він ‎бере участь у змаганнях значно рідше - і з гіршими результатами. У 2016 році він пробіг 100 м ‎за 9,81 секунди, 200 м - за 19,78 секунди. Та хоч це було повільніше від його стандартів, він все ‎одно переміг у тих змаганнях‎

7. Як він це робить?

На це запитання не існує простої відповіді, проте дослідження Макала ‎Кржиштофа і Аннті Меро, опубліковане у виданні Journal of Human Kinetics, з'ясувало, що його ‎зріст - 195 см - один із ключових факторів, які дають йому перевагу над іншими атлетами.‎

Високий зріст зазвичай вважається недоліком серед спринтерів на початку забігу, оскільки він ‎може обмежити спортсмена у фазі, коли він відштовхується вперед під кутом для отримання ‎максимального прискорення.‎

Та дослідники кажуть, що на півдорозі до фінішу "висота тіла Болта, що впливає на довжину ‎його кроку, дає йому можливість зберігати швидкість довше і вповільнюватися не так швидко, як ‎нижчі спортсмени".‎

8. Довжина його кроку в середньому складає 2,47 м

А це на цілі 20 см довше, ніж у ‎більшості його суперників. При цьому він зберігає і високу частоту кроку.

‎Для його суперників це - руйнівна комбінація.‎

9. А як щодо повільного старту для високих бігунів?

Що ж, Болт зазвичай і з цим справляється.‎

Він справді на старті повільніший за своїх суперників. Якщо ви поглянете на час реакції Болта на ‎старті усіх забігів на Олімпійських іграх і світових чемпіонатах (окрім фальш-старту у Тугу, ‎звісно), це в середньому 0,158 секунди - у порівнянні із 0,149 секундами у інших фіналістів.‎

Але за словами Майкла Джонсона, у своїх найкращих забігах Болт міг досягати того ж рівня ‎прискорення на старті, як і інші, нижні спортсмени. "Ви побачите, що на перших десь 30 метрах ‎він на одному рівні із нижчими бігунами, що буває рідко", - заявив Джонсон у коментарі ‎Olympic Channel.‎

У своєму рекордному забігові Болт був найшвидший на усій дистанції. Він обігнав суперників ‎вже на перших 20 метрах, і набирав швидкості на кожних наступних 20 метрах.‎

Та на чемпіонаті у Лондоні у 2017 року швидкість реакції виявилася досить низькою навіть для нього - ‎‎0,183 - це на 0,031 повільніше, ніж в усіх решти бігунів на тому змаганні.‎

9,58. Там, де Болт, завжди щось більше, ніж просто біг

Від прізвиська "Блискавка" до прогулянок ‎довкола бігового треку, і до заяв, що він з'їв "десь тисячу" курячих нагетсів на Олімпіаді в Пекіні, ‎грайливий характер Болта заробив йому звання справжньої зірки.‎

Навіть критика його хвалькуватого способу перетинання фінішної прямої не відвернула фанатів ‎від Болта.‎

Напередодні завершення своєї кар'єри Усейн Болт залишається одним із найбільш популярних ‎світових атлетів у соцмережах: у Facebook за ним стежить 19 мільйонів людей, у Instagram - 7,1 ‎млн, у Twitter - 4,75 млн.‎

А зі славою приходить і спонсорство. Болт має контракти з компанією Puma, виробниками ‎шампанського Mumm і знеболювальних Advil, і з багатьма іншими - за даними Forbes, щороку це ‎приносить йому 34,2 млн доларів.

Болт жертвує гроші на благодійність через власний фонд - зокрема, він підтримує свою стару ‎школу в окрузі Трелоні на Ямайці. ‎

Та що буде з ним після завершення спортивної кар'єри? Невже він відійде у тінь зі світла світової ‎слави? Сам Болт каже, що хоче "трохи розслабитися і якнайбільше насолодитися собою".‎

А після цього, можливо, повернутися до світової атлетики - та вже, напевно, в іншій ролі.‎

Без сумнівів, великий спорт за ним сумуватиме. Нещодавно голова Міжнародної Асоціації ‎легкоатлетичних федерацій Лон Коу сказав ВВС: "За чим ми сумуватимемо, так це за його ‎індивідуальністю. Нам потрібні атлети з індивідуальністю".‎

Що ж, такого у графіках не зобразиш.‎