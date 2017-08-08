Як Усейн Болт став легендою, або 9,58 причин успіху
Ямайського атлета Усейна Болта називають найшвидшим бігуном усіх часів.
Та після Чемпіонату світу з легкої атлетики у Лондоні він готується завершити свою спортивну кар'єру. ВВС згадала 9,58 причин, чому він заслуговує звання легенди, і як він уього добився.
1. Він найшвидший бігун в історії
Болт є володарем останніх трьох світових рекордів швидкості на дистанції 100 м - перший із них він встановив 9 років тому.
Попереднім володарем світового рекорду із 9,74 секунди був Асафа Павелл. Болт "обігнав" його у травні 2008, пробігши дистанцію 100 м за 9,72 секунди. Того ж року він побив уже власний рекорд, фінішувавши на Олімпійських іграх у Пекіні із результатом у 9,69 секунди.
На Чемпіонаті світу з легкої атлетики 2009 року у Берліні Усейн Болт встановив чинний світовий рекорд у 9,58 секунди.
Історично, перший світовий рекорд у 1912 році встановив американський бігун Дональд Ліппінкотт - його забіг на 100 метрів у Стокгольмі за 10,6 секунди визнала щойно заснована тоді Міжнародна Асоціація легкоатлетичних федерацій.
У 1968 році Джин Гайнс офіційно став першою людиною, яка подолала позначку у 10 секунд. Але майже століття знадобилося, щоб рекорд Ліппінкотта перевершили на цілу секунду - і людиною, що зробила це, став Усейн Болт.
2. Він частіше за інших біжить швидше
У списку Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій напередодні світового чемпіонату у Лондоні вказано, що лише кілька атлетів пробігають "стометрівку" за менш як 10 секунд.
Із часів Гайнса, цю позначку загалом подолали 124 спортсмени.
Але ніхто крім Болта, його ямайських колег Йохана Блейка і Асафи Павелла, а також американців Джастіна Ґатліна і Тайсона Ґея не зміг бігти швидше за 9,78 секунди.
Болт зумів пробігти швидше за 9,78 секунди дев'ять разів - більше, ніж будь-хто інший.
3. І звісно, він швидкий не лише на 100 м
Болт показував виняткові результати і на 200 метрах, і він єдина людина, що має світові рекорди у обох дистанціях, відколи Міжнародна Асоціація легкоатлетичних федерацій почала використовувати автоматичний хронометраж в 1977 році.
На Олімпійських іграх у Пекіні у 2008 році Болт побив 22-річний рекорд американського спринтера Майкла Джонсона у 19,32 секунди - коли фінішував на дистанції у 200 метрів із 19,30 секундами. Пізніше того ж року у Берліні він встановив новий рекорд - 19,19 секунди.
4. Він неймовірно послідовний
Окрім цьогорічного чемпіонату у Лондоні, Болт виграв буквально кожні Олімпійські ігри і кожен Чемпіонат світу із 2008 року.
На Олімпіаді у Ріо у 2016 році він зібрав безпрецедентні три золоті медалі - на 100 м, 200 м та у естафеті 4х100 м. З його ж слів, це досягнення зробило його "безсмертним".
Пізніше Болт втратив золоту медаль за естафету на Іграх у Пекіні у 2008 році через те, що його колега по команді Неста Картер завалив тест на допінг - решта членів команди також втратили свої медалі. Картер подав апеляцію до спортивного арбітражного суду.
Спортивна кар'єра Болта затьмарена лише однією бронзовою медаллю на Чемпіонаті світу у Лондоні у 2017 році, і фальш-стартом на чемпіонаті у Тегу у Південній Кореї, який тоді автоматично дискваліфікував його зі 100-метрівки.
5. Його важко обігнати
Від 2008 року, його обігнали лише одного разу на 200 м - це був його співвітчизник Блейк на Національному чемпіонаті Ямайки у 2012 року.
Тоді ж Блейк переміг і на 100 м - це був один із небагатьох разів, коли Болт не зумів фінішувати першим на цій дистанції на змаганнях подібного масштабу.
Ґатлін, Крістіан Коулман, Павелл і Ґей також обганяли Болта на дистанції у 100 м.
6. Він навіть швидший, ніж ви думаєте
Болт пробіг найшвидші 10 м зі свого рекорду на дистанції у 100 м за 0,81 секунди. Це дорівнює швидкості у 44,51 км/год - швидкості, із якою скаче кінь.
Та ямайський спортсмен пробігав 100 метрів навіть швидше, ніж 9,58 секунди - зокрема, другу половину свого рекордного забігу на 200 метрів за 19,19 секунди він пробіг за 9,26 секунди. А на естафеті 4х100 у 2015 році він пробіг свою дистанцію за 8,65 секунди.
Проте вік і травми демонструють свій вплив на результати Усейна Болта. Йому вже майже 31, і він бере участь у змаганнях значно рідше - і з гіршими результатами. У 2016 році він пробіг 100 м за 9,81 секунди, 200 м - за 19,78 секунди. Та хоч це було повільніше від його стандартів, він все одно переміг у тих змаганнях
7. Як він це робить?
На це запитання не існує простої відповіді, проте дослідження Макала Кржиштофа і Аннті Меро, опубліковане у виданні Journal of Human Kinetics, з'ясувало, що його зріст - 195 см - один із ключових факторів, які дають йому перевагу над іншими атлетами.
Високий зріст зазвичай вважається недоліком серед спринтерів на початку забігу, оскільки він може обмежити спортсмена у фазі, коли він відштовхується вперед під кутом для отримання максимального прискорення.
Та дослідники кажуть, що на півдорозі до фінішу "висота тіла Болта, що впливає на довжину його кроку, дає йому можливість зберігати швидкість довше і вповільнюватися не так швидко, як нижчі спортсмени".
8. Довжина його кроку в середньому складає 2,47 м
А це на цілі 20 см довше, ніж у більшості його суперників. При цьому він зберігає і високу частоту кроку.
Для його суперників це - руйнівна комбінація.
9. А як щодо повільного старту для високих бігунів?
Що ж, Болт зазвичай і з цим справляється.
Він справді на старті повільніший за своїх суперників. Якщо ви поглянете на час реакції Болта на старті усіх забігів на Олімпійських іграх і світових чемпіонатах (окрім фальш-старту у Тугу, звісно), це в середньому 0,158 секунди - у порівнянні із 0,149 секундами у інших фіналістів.
Але за словами Майкла Джонсона, у своїх найкращих забігах Болт міг досягати того ж рівня прискорення на старті, як і інші, нижні спортсмени. "Ви побачите, що на перших десь 30 метрах він на одному рівні із нижчими бігунами, що буває рідко", - заявив Джонсон у коментарі Olympic Channel.
У своєму рекордному забігові Болт був найшвидший на усій дистанції. Він обігнав суперників вже на перших 20 метрах, і набирав швидкості на кожних наступних 20 метрах.
Та на чемпіонаті у Лондоні у 2017 року швидкість реакції виявилася досить низькою навіть для нього - 0,183 - це на 0,031 повільніше, ніж в усіх решти бігунів на тому змаганні.
9,58. Там, де Болт, завжди щось більше, ніж просто біг
Від прізвиська "Блискавка" до прогулянок довкола бігового треку, і до заяв, що він з'їв "десь тисячу" курячих нагетсів на Олімпіаді в Пекіні, грайливий характер Болта заробив йому звання справжньої зірки.
Навіть критика його хвалькуватого способу перетинання фінішної прямої не відвернула фанатів від Болта.
Напередодні завершення своєї кар'єри Усейн Болт залишається одним із найбільш популярних світових атлетів у соцмережах: у Facebook за ним стежить 19 мільйонів людей, у Instagram - 7,1 млн, у Twitter - 4,75 млн.
А зі славою приходить і спонсорство. Болт має контракти з компанією Puma, виробниками шампанського Mumm і знеболювальних Advil, і з багатьма іншими - за даними Forbes, щороку це приносить йому 34,2 млн доларів.
Болт жертвує гроші на благодійність через власний фонд - зокрема, він підтримує свою стару школу в окрузі Трелоні на Ямайці.
Та що буде з ним після завершення спортивної кар'єри? Невже він відійде у тінь зі світла світової слави? Сам Болт каже, що хоче "трохи розслабитися і якнайбільше насолодитися собою".
А після цього, можливо, повернутися до світової атлетики - та вже, напевно, в іншій ролі.
Без сумнівів, великий спорт за ним сумуватиме. Нещодавно голова Міжнародної Асоціації легкоатлетичних федерацій Лон Коу сказав ВВС: "За чим ми сумуватимемо, так це за його індивідуальністю. Нам потрібні атлети з індивідуальністю".
Що ж, такого у графіках не зобразиш.