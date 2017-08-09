"Реал" вдруге поспіль завоював Суперкубок УЄФА

Копирайт изображения Google Image caption Іско зі своїми 10 голами в 2017 році - найкращий бомбардир серед півзахисників Ла Ліги

Іспанський "Реал" без зусиль здолав англійський "Манчестер Юнайтед" на 30-градусній спеці в Скоп'є у матчі за Суперкубок УЄФА.

Таким чином він став першим з 1990 року клубом, який завоював Суперкубок два роки поспіль.

Королівський клуб домінував на полі. Каземіро відкрив рахунок на 24-й хвилині, замкнувши довгий пас Дані Карвахаля, а на початку другого тайму Іско холоднокровно обіграв воротаря після витонченої комбінації з Гаретом Бейлом, який того вечора вийшов на поле у стартовому складі замість Кріштіану Роналду.

Підопічні Жозе Моурінью рідко загрожували воротам команди Зінедіна Зідана і зуміли відіграти лише один м'яч зусиллями Ромелу Лукаку, купленого місяць назад у "Евертона" майже за $100 млн.

Через спеку в македонській столиці суддя двічі зупиняв матч, як того вимагають нові правила УЄФА.

"Реал" контролював гру, і "МЮ" довелося задовольнятися 39% володіння м'ячем.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Роналду вийшов на заміну на 84-й хвилині і мало не забив у доданий час

У "Юнайтед" майже не було шансів

Іспанські клуби виграли вісім із дев'яти останніх суперкубків УЄФА.

"Реал" вигравав його чотири рази. Тільки у "Мілана" і "Барселони" було більше - по п'ять.

Моурінью жодного разу не вигравав у "Реала": у п'яти матчах - чотири поразки і одна нічия.

Моурінью став першим тренером, який тричі упустив Суперкубок. Він програвав у протистоянні з "Челсі" в 2013 році та з "Порту" в 2003-му.

Останній раз Суперкубок діставався переможцю Ліги Європи в 2012 році, коли мадридський "Атлетіко" здолав "Челсі" з рахунком 4-1.