"Реал" вдруге поспіль завоював Суперкубок УЄФА
Іспанський "Реал" без зусиль здолав англійський "Манчестер Юнайтед" на 30-градусній спеці в Скоп'є у матчі за Суперкубок УЄФА.
Таким чином він став першим з 1990 року клубом, який завоював Суперкубок два роки поспіль.
Королівський клуб домінував на полі. Каземіро відкрив рахунок на 24-й хвилині, замкнувши довгий пас Дані Карвахаля, а на початку другого тайму Іско холоднокровно обіграв воротаря після витонченої комбінації з Гаретом Бейлом, який того вечора вийшов на поле у стартовому складі замість Кріштіану Роналду.
Підопічні Жозе Моурінью рідко загрожували воротам команди Зінедіна Зідана і зуміли відіграти лише один м'яч зусиллями Ромелу Лукаку, купленого місяць назад у "Евертона" майже за $100 млн.
Через спеку в македонській столиці суддя двічі зупиняв матч, як того вимагають нові правила УЄФА.
"Реал" контролював гру, і "МЮ" довелося задовольнятися 39% володіння м'ячем.
У "Юнайтед" майже не було шансів
Іспанські клуби виграли вісім із дев'яти останніх суперкубків УЄФА.
"Реал" вигравав його чотири рази. Тільки у "Мілана" і "Барселони" було більше - по п'ять.
Моурінью жодного разу не вигравав у "Реала": у п'яти матчах - чотири поразки і одна нічия.
Моурінью став першим тренером, який тричі упустив Суперкубок. Він програвав у протистоянні з "Челсі" в 2013 році та з "Порту" в 2003-му.
Останній раз Суперкубок діставався переможцю Ліги Європи в 2012 році, коли мадридський "Атлетіко" здолав "Челсі" з рахунком 4-1.