Англійська прем'єр-ліга: на що чекати у новому футбольному сезоні?
Англійські канікули завершилися. У п'ятницю ввечері з матчу "Арсенал" - "Лестер Сіті" на лондонському стадіоні "Емірейтс" стартує 26-й сезон найбагатшою і найвідомішої футбольної ліги в світі.
За літо клуби Англійської прем'єр-ліги витратили на гравців більше 1 млрд фунтів. Тепер вони готуються до затяжної боротьби за оновленими правилами.
Антоніо Конте з лондонським "Челсі" очікує непросте завдання - відстояти титул у боротьбі з одвічними суперниками з Манчестера: Пепом Гвардіолою і Жозе Моурінью, жадібними до перемог після невиразного дебютного сезону в "Сіті" і "Юнайтед".
"Ситуація тут відрізняється від інших країн, де на титул реально претендують дві команди, - сказав пан Конте перед стартом сезону. - У цій лізі шість дуже сильних клубів, і ми готуємося до бою".
Окрім двох клубів з Манчестера конкурентами "Челсі" потенційно можуть стати лондонські "Арсенал" і "Тоттенгем", а також "Ліверпуль".
Будь-якою ціною
Літнє вікно трансферів, напевно, знову стане рекордним для англійського чемпіонату і вкотре продемонструє фінансову міць Прем'єр-ліги.
За оцінками фінансових консультантів Deloitte, топ-20 клубів в Англії в цьому сезоні зароблять понад 5 млрд євро, в Німеччині та Іспанії - по 3 млрд євро, а у Франції та Італії - менш як 2 млрд євро.
Наразі клуби Англійської прем'єр-ліги витратили трохи більше ніж 1 млрд фунтів, і протягом найближчих трьох тижнів, що залишилися до закриття вікна трансферів, напевно, поб'ють торішній рекорд у 1,165 млрд фунтів.
Цього разу рушійною силою став Гвардіола, який витратив понад 200 млн фунтів - рекордну суму для "Манчестер Сіті".
У "Монако" він купив француза Бенжаміна Менді та португальського півзахисника Бернардо Сілву: першого за небачену для захисника суму 52 млн фунтів, другого - за 43 млн футів. У лондонського "Тоттенгема" Гвардіола придбав правого захисника Кайла Вокера за 45 млн фунтів.
У відповідь Моурінью виклав 75 млн фунтів за трансфер бельгійського нападника Ромела Лукаку з "Евертона" до "Манчестер Юнайтед". Він також заплатив 40 млн фунтів за сербського хавбека Неманью Матича зі свого колишнього клубу "Челсі".
Футбольний оглядач BBC Філ Макналті:
Гвардіола розпочав вражаючу - і досить витратну - перебудову всієї оборони. Лінія атаки в "Сіті" вже в порядку, і суперзірка Габріел Жезус має засяяти в цьому сезоні. У такому вигляді "Сіті" - чемпіони.
В "Челсі" якесь бродіння на тлі невдоволення Дієго Кости і питань про майбутнє самого Конте, які виникали до підписання нового дворічного контракту в середині липня. Титулу їм не побачити - але непогані шанси на кубок є.
Легенда англійського футболу Алан Ширер:
Чудова сімка визначена, тут я сюрпризів не очікую. "Евертон" буде шостим або сьомим, а інших ми знаємо.
Переможець може бути тільки один. "Сіті" покликав Гвардіолу вигравати Прем'єр-лігу і Лігу чемпіонів, і йому потрібно щось завоювати в цьому сезоні. У тренера "Юнайтед" Моурінью схожі плани.
У "Челсі" ж відбувається щось не дуже добре. Їм доведеться докупити ще двох-трьох гравців, щоб мати шанси на утримання чемпіонства.
Новий сезон - нові правила. Деякі жорсткі, інші не дуже:
Одноманітність
Строкаті газони заборонені: відтепер дозволені тільки традиційні горизонтальні і білі лінії.
Новий м'яч
Новий офіційний м'яч чемпіонату - Nike Ordem V.
Щойно із завершенням переходу на літній час стрілки годинника переведуть на годину назад, на полі з'явиться зимова версія м'яча - підвищеної видимості.
Бій симулянтам
По понеділкам спеціальна комісія оцінюватиме артистичні здібності гравців.
І якщо вона одноголосно вирішить, що картинна падіння або страшні муки футболіста були симуляцією, спортсмену загрожуватиме дискваліфікація.
Відеоповтори для лікарів
Повтори зйомки зіткнень на полі тепер будуть доступні лікарям в технічній зоні футбольного поля. Раніше, щоб переглянути записи, їм доводилося віддалятися під трибуни.