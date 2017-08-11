Англійська прем'єр-ліга: на що чекати у новому футбольному сезоні?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Одвічні суперники Моурінью і Гвардіола готові до бою

Англійські канікули завершилися. У п'ятницю ввечері з матчу "Арсенал" - "Лестер Сіті" на лондонському стадіоні "Емірейтс" стартує 26-й сезон найбагатшою і найвідомішої футбольної ліги в світі.

За літо клуби Англійської прем'єр-ліги витратили на гравців більше 1 млрд фунтів. Тепер вони готуються до затяжної боротьби за оновленими правилами.

Антоніо Конте з лондонським "Челсі" очікує непросте завдання - відстояти титул у боротьбі з одвічними суперниками з Манчестера: Пепом Гвардіолою і Жозе Моурінью, жадібними до перемог після невиразного дебютного сезону в "Сіті" і "Юнайтед".

"Ситуація тут відрізняється від інших країн, де на титул реально претендують дві команди, - сказав пан Конте перед стартом сезону. - У цій лізі шість дуже сильних клубів, і ми готуємося до бою".

Окрім двох клубів з Манчестера конкурентами "Челсі" потенційно можуть стати лондонські "Арсенал" і "Тоттенгем", а також "Ліверпуль".

Будь-якою ціною

Копирайт изображения Getty Images Image caption Найбільші угоди сезону трансферів, який ще не завершився

Літнє вікно трансферів, напевно, знову стане рекордним для англійського чемпіонату і вкотре продемонструє фінансову міць Прем'єр-ліги.

За оцінками фінансових консультантів Deloitte, топ-20 клубів в Англії в цьому сезоні зароблять понад 5 млрд євро, в Німеччині та Іспанії - по 3 млрд євро, а у Франції та Італії - менш як 2 млрд євро.

Наразі клуби Англійської прем'єр-ліги витратили трохи більше ніж 1 млрд фунтів, і протягом найближчих трьох тижнів, що залишилися до закриття вікна трансферів, напевно, поб'ють торішній рекорд у 1,165 млрд фунтів.

Цього разу рушійною силою став Гвардіола, який витратив понад 200 млн фунтів - рекордну суму для "Манчестер Сіті".

У "Монако" він купив француза Бенжаміна Менді та португальського півзахисника Бернардо Сілву: першого за небачену для захисника суму 52 млн фунтів, другого - за 43 млн футів. У лондонського "Тоттенгема" Гвардіола придбав правого захисника Кайла Вокера за 45 млн фунтів.

У відповідь Моурінью виклав 75 млн фунтів за трансфер бельгійського нападника Ромела Лукаку з "Евертона" до "Манчестер Юнайтед". Він також заплатив 40 млн фунтів за сербського хавбека Неманью Матича зі свого колишнього клубу "Челсі".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Моурінью та Матич знову в одній команді

Футбольний оглядач BBC Філ Макналті:

Гвардіола розпочав вражаючу - і досить витратну - перебудову всієї оборони. Лінія атаки в "Сіті" вже в порядку, і суперзірка Габріел Жезус має засяяти в цьому сезоні. У такому вигляді "Сіті" - чемпіони.

В "Челсі" якесь бродіння на тлі невдоволення Дієго Кости і питань про майбутнє самого Конте, які виникали до підписання нового дворічного контракту в середині липня. Титулу їм не побачити - але непогані шанси на кубок є.

Легенда англійського футболу Алан Ширер:

Чудова сімка визначена, тут я сюрпризів не очікую. "Евертон" буде шостим або сьомим, а інших ми знаємо.

Переможець може бути тільки один. "Сіті" покликав Гвардіолу вигравати Прем'єр-лігу і Лігу чемпіонів, і йому потрібно щось завоювати в цьому сезоні. У тренера "Юнайтед" Моурінью схожі плани.

У "Челсі" ж відбувається щось не дуже добре. Їм доведеться докупити ще двох-трьох гравців, щоб мати шанси на утримання чемпіонства.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Строкаті газони, як на стадіоні "Лестер Сіті", тепер заборонені

Новий сезон - нові правила. Деякі жорсткі, інші не дуже:

Одноманітність

Строкаті газони заборонені: відтепер дозволені тільки традиційні горизонтальні і білі лінії.

Новий м'яч

Новий офіційний м'яч чемпіонату - Nike Ordem V.

Щойно із завершенням переходу на літній час стрілки годинника переведуть на годину назад, на полі з'явиться зимова версія м'яча - підвищеної видимості.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Судді і раніше не любили "дайверів"

Бій симулянтам

По понеділкам спеціальна комісія оцінюватиме артистичні здібності гравців.

І якщо вона одноголосно вирішить, що картинна падіння або страшні муки футболіста були симуляцією, спортсмену загрожуватиме дискваліфікація.

Відеоповтори для лікарів

Повтори зйомки зіткнень на полі тепер будуть доступні лікарям в технічній зоні футбольного поля. Раніше, щоб переглянути записи, їм доводилося віддалятися під трибуни.