Світоліна виграла турнір WTA у Торонто

Копирайт изображения Vaughn Ridley/Getty Images

Українська тенісистка Еліна Світоліна стала переможницею представницького турніру Жіночої тенісної асоціації (WTA) Premier 5 Rogers Cup у Торонто.

У фіналі, який відбувся напередодні, харків'янка перемогла колишню першу "ракетку" світу Каролін Возняцкі з Данії - 6:4, 6:0.

Світоліну вже привітав президент України. "Ми дуже пишаємось, Еліно. Нових тобі перемог в цьому блискучому сезоні", - написав Петро Порошенко у Twitter.

Призовий фонд турніру Rogers Cup становить $2,43 млн.

На шляху до фіналу Світоліна обіграла кілька сильних тенісисток: титуловану американку Вінус Вільямс, переможницю Вімблдону-2017 іспанку Гарбіньє Мугурузу, румунку Симону Халеп, якій Світоліна програла цього року на відкритому чемпіонаті Франції.

Еліна Світоліна вп'яте у цьому сезоні успішно зіграла у фіналі турніру WTA і втретє у серії Premier 5 - у лютому Еліна виграла турнір цієї категорії в Дубаї, у травні - у Римі.

Завдяки титулу в Торонто Світоліна піднялася на четверте місце в рейтингу WTA.

Еліна Світоліна продовжує підготовку до останнього у сезоні, четвертого турніру серії Grand Slam - відкритого чемпіонату США. Це змагання розпочнеться через два тижні, 28 серпня, і триватиме до 10 вересня.