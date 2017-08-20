Український боксер Гвоздик переміг американця Бейкера

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Український боксер Олександр Гвоздик здобув перемогу у двобої з американцем Крейгом Бейкером.

Бій проходив в американському місті Лінкольн (штат Небраска).

У кінці шостого раунду Бейкер пропустив серію ударів. Рефері зупинив бій і віддав українцеві перемогу технічним нокаутом.

Президент України Петро Порошенко привітав Гвоздика з перемогою. "Так тримати, Олександре. Бажаю нових великих успіхів", - написав президент у Facebook.

Це вже чотирнадцята перемога 30-річного українського спортсмена. 33-річний Крейг Бейкер має на своєму рахунку 17 перемог і одну поразку.