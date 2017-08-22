Хакери Fancy Bears знайшли сліди допінгу у футболістів
Російські хакери Fancy Bears заявили, що колишнім зіркам англійської Прем'єр-ліги Карлосу Тевесу, Дірку Кейту і Габріелю Хайнце видали "індульгенції" на використання допінгу в 2010 році.
Повідомляється, що ці троє, а також іще 22 футболістам надали спеціальний дозвіл приймати заборонені препарати за "терапевтичним винятком" на Чемпіонаті світу в Південній Африці.
Fancy Bears вперше атакували базу даних Всесвітнього антидопінгового агентства торік і в вересні виклали в мережу особисті дані атлетів, які могли приймати препарати.
Втім, із оприлюднених відомостей не випливає, що футболісти щось порушили.
В останніх документах, які виклали хакери, йдеться ще про 160 гравців, що провалили допінгові тести в 2015 році. Чотири тести проводило Британське антидопінгове агентство (Ukad).
Три з них дали позитивний результат на кокаїн, і ще один - на екстазі.
Тевес, якому зараз 33 роки, виступав тоді за "Манчестер Сіті" куди перейшов роком раніше з "Манчестер Юнайтед". Його колишній партнер в аргентинській збірній Хайнце (39 років), який грав тоді за марсельський "Олімпік", до цього провів кілька років на "Олд Траффорд".
Голландець Кейт грав за "Ліверпуль".
Хто що брав на ЧС-2010?
Тевесу, Хайнце та їхньому колишньому партнеру із "Манчестер Юнайтед" і збірної Аргентини Хуану Себастьяну Верону призначили бетаметазон - синтетичний глюкокортикоїдний препарат із широким спектром дії. Він не входить до списку заборонених препаратів Всесвітнього антидопінгового агентства, але можуть бути обмеження у дозуванні.
Кейт, який завершив кар'єру в травні, приймав дексаметазон як заспокійливий засіб через проблеми із зубами.
Німцю Маріо Гомесу був потрібен сальбутамол - найпоширеніший препарат під час астми.
Колишній гравець збірної Нової Зеландії, "Блекберна" і "Куїнз Парк Рейнджерс" Райан Нельсен заявив про використання преднізолону - ще одного стероїдного гормону - і отримав на нього дозвіл.
Що таке терапевтичний виняток?
Спортсмену дозволяють використовувати йому за станом здоров'я препарати, які йому призначили, навтіь, якщо вони заборонені в спорті. Для того, аби отримати "виняток" спортсмен має отримати дозвіл своєї національної федерації.
Жорсткі критерії надання терапевтичного винятку:
- Відмова від використання препарату може спричинити серйозні проблеми для здоров'я спортсмена.
- Застосування препарату не може істотно підвищити спортивні результати.
- Препарат неможливо замінити.
- Необхідність застосування препарату не була спричинена його використанням до отримання терапевтичного винятку.
Британське антидопінгове агентство стверджує, що має засоби, аби ускладнити можливе зловживання з боку спортсменів, що мають терапевтичні винятки.
Після попередньої публікації Fancy Bears британський велогонщик сер Бредлі Віггінс був змушений відкидати звинувачення, які з'явилися після розголошення особистої інформації медичного характеру.
У цьому році міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій IAAF також зламали хакери.
Серед британських атлетів, чиї медичні дані були викрадені хакерами і оприлюднені - бігун Мохамед Фарах, спортсменка Хелен Гловер, гольфіст Джастін Роуз.