Хакери Fancy Bears знайшли сліди допінгу у футболістів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Габріель Хайнце і Карлос Тевес разом виступали за збірну Аргентини на Чемпіонаті світу в 2010 році

Російські хакери Fancy Bears заявили, що колишнім зіркам англійської Прем'єр-ліги Карлосу Тевесу, Дірку Кейту і Габріелю Хайнце видали "індульгенції" на використання допінгу в 2010 році.

Повідомляється, що ці троє, а також іще 22 футболістам надали спеціальний дозвіл приймати заборонені препарати за "терапевтичним винятком" на Чемпіонаті світу в Південній Африці.

Fancy Bears вперше атакували базу даних Всесвітнього антидопінгового агентства торік і в вересні виклали в мережу особисті дані атлетів, які могли приймати препарати.

Втім, із оприлюднених відомостей не випливає, що футболісти щось порушили.

В останніх документах, які виклали хакери, йдеться ще про 160 гравців, що провалили допінгові тести в 2015 році. Чотири тести проводило Британське антидопінгове агентство (Ukad).

Три з них дали позитивний результат на кокаїн, і ще один - на екстазі.

Тевес, якому зараз 33 роки, виступав тоді за "Манчестер Сіті" куди перейшов роком раніше з "Манчестер Юнайтед". Його колишній партнер в аргентинській збірній Хайнце (39 років), який грав тоді за марсельський "Олімпік", до цього провів кілька років на "Олд Траффорд".

Голландець Кейт грав за "Ліверпуль".

Хто що брав на ЧС-2010?

Тевесу, Хайнце та їхньому колишньому партнеру із "Манчестер Юнайтед" і збірної Аргентини Хуану Себастьяну Верону призначили бетаметазон - синтетичний глюкокортикоїдний препарат із широким спектром дії. Він не входить до списку заборонених препаратів Всесвітнього антидопінгового агентства, але можуть бути обмеження у дозуванні.

Кейт, який завершив кар'єру в травні, приймав дексаметазон як заспокійливий засіб через проблеми із зубами.

Німцю Маріо Гомесу був потрібен сальбутамол - найпоширеніший препарат під час астми.

Колишній гравець збірної Нової Зеландії, "Блекберна" і "Куїнз Парк Рейнджерс" Райан Нельсен заявив про використання преднізолону - ще одного стероїдного гормону - і отримав на нього дозвіл.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Дірк Кейт виграв Кубок англійської футбольної ліги в складі "Ліверпуля"

Що таке терапевтичний виняток?

Спортсмену дозволяють використовувати йому за станом здоров'я препарати, які йому призначили, навтіь, якщо вони заборонені в спорті. Для того, аби отримати "виняток" спортсмен має отримати дозвіл своєї національної федерації.

Жорсткі критерії надання терапевтичного винятку:

Відмова від використання препарату може спричинити серйозні проблеми для здоров'я спортсмена.

Застосування препарату не може істотно підвищити спортивні результати.

Препарат неможливо замінити.

Необхідність застосування препарату не була спричинена його використанням до отримання терапевтичного винятку.

Британське антидопінгове агентство стверджує, що має засоби, аби ускладнити можливе зловживання з боку спортсменів, що мають терапевтичні винятки.

Після попередньої публікації Fancy Bears британський велогонщик сер Бредлі Віггінс був змушений відкидати звинувачення, які з'явилися після розголошення особистої інформації медичного характеру.

У цьому році міжнародну асоціацію легкоатлетичних федерацій IAAF також зламали хакери.

Серед британських атлетів, чиї медичні дані були викрадені хакерами і оприлюднені - бігун Мохамед Фарах, спортсменка Хелен Гловер, гольфіст Джастін Роуз.