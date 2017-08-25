Українські клуби отримали суперників у єврокубках

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Динамо" вдруге у сезоні зійдеться з швейцарським "Янг Бойз", вперше програли

Українські футбольні клуби "Шахтар", "Динамо" та "Зоря" отримали суперників у груповому етапі Ліги чемпіонів та Ліги Європи.

В УЄФА досі діє правило, що клуби з України та Росії не можуть грати між собою на групових етапах, тож їх розводять під час жеребкування у різні групи.

Напередодні київське "Динамо" у відбірковому матчі Ліги Європи переграло португальський клуб "Марітіму" з рахунком 3:1 та вийшло до групового етапу.

Жеребкування Ліги Європи відбулось 25 серпня, а Ліги чемпіонів - 24 серпня.

Донецький "Шахтар" як чемпіон країни одразу стартує у груповому етапі Ліги чемпіонів, а луганська "Зоря" як бронзовий призер чемпіонату напряму потрапила до групового турніру Ліги Європи.

Цьогорічний фінал Ліги чемпіонів відбудеться в Києві, а Ліги Європи - у французькому Ліоні.

Складна група "Шахтаря"

Ввечері 24 серпня відбулось жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів, в якому брав участь тренер збірної України Андрій Шевченко.

Донецький "Шахтар" потрапив у групу F, де його суперниками будуть англійський "Манчестер Сіті", італійський "Наполі" та нідерландський "Феєнорд".

Свій перший матч гірники зіграють 13 вересня проти "Наполі" у Львові.

Карма "Динамо"

У груповому етапі Ліги Європи "Динамо" у групі В знову зіграє зі швейцарською командою "Янг Бойз".

Копирайт изображения UNIAN Image caption "Шахтар" гратиме матчі Ліги Чемпіонів у Львові

З цією командою кияни вже грали цього літа у відборі до Ліги Чемпіонів. Тоді у домашньому матчі кияни виграли 3:1, проте на виїзді програли 2:0 і вилетіли з турніру.

У наступному раунді відбору швейцарці програли московському ЦСКА та отримало шанс поборотись у Лізі Європи.

Також у групі з "Динамо" гратиме сербський "Партизан" та албанський "Скендербеу".

Шлях "Зорі"

Луганська "Зоря" на жеребкуванні отримала досить складну групу J.

Суперниками луганчан буде берлінська "Герта", "Атлетік" з іспанського Більбао та шведський "Естерсунд".