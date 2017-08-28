Українські паралімпійці виграли міжнародний турнір з футболу

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Українські футболісти стали першими на Міжнародному турнірі з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП.

Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України на офіційному сайті.

Турнір проходив у Відні з 14 по 26 серпня.