Українські паралімпійці виграли міжнародний турнір з футболу
- 28 серпня 2017
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Українські футболісти стали першими на Міжнародному турнірі з футболу серед спортсменів з наслідками ДЦП.
Про це повідомляє Національний комітет спорту інвалідів України на офіційному сайті.
Турнір проходив у Відні з 14 по 26 серпня.