Ярмоленко перейшов до дортмундської “Боруссії”
- 28 серпня 2017
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Нападник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко став гравцем дортмунської "Боруссії".
Про це повідомили на офіційному сайті німецького футбольного клубу.
27-річний футболіст підписав контракт із "Боруссією" до 30 червня 2021 року.
Ярмоленко гратиме в німецькій команді під номером 9.
Спортивний директор "Боруссії" Міхаель Зорк зауважив, що клуб давно стежив за футболістом і вважає його топ-футболістом як у клубі, так і в національній збірній.