Футболіста Руні затримали за п'яне керування авто
- 1 вересня 2017
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Нападника "Евертона" Вейна Руні звинуватили у керуванні автомобілем у нетверезому стані, повідомляє поліція Чеширу.
Також правоохоронці зазначили, що 31-річного Руні звинувачують у перевищенні швидкості.
Футболіста заарештували о другій годині ночі за місцевим часом. Поліцейські зупинили чорний жук Volkswagen Beetle на Олтрінгем роуд, у Вілмслоу.
Руні уже звільнили під заставу і він має з'явитися у Стокпортському магістратському суді цього місяця.