Футболіста Руні затримали за п'яне керування авто

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вейн Руні

Нападника "Евертона" Вейна Руні звинуватили у керуванні автомобілем у нетверезому стані, повідомляє поліція Чеширу.

Також правоохоронці зазначили, що 31-річного Руні звинувачують у перевищенні швидкості.

Футболіста заарештували о другій годині ночі за місцевим часом. Поліцейські зупинили чорний жук Volkswagen Beetle на Олтрінгем роуд, у Вілмслоу.

Руні уже звільнили під заставу і він має з'явитися у Стокпортському магістратському суді цього місяця.