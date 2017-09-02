Україна обіграла Туреччину 2:0 і вийшла в лідери групи

Копирайт изображения Getty Images Image caption Перший матч відбору у Туреччині у жовтні 2016 року команди зігрила унічию 2:2

Національна збірна України з футболу з рахунком 2:0 перемогла у матчі зі збірною Туреччини.

Голи в українській команді забив Андрій Єрмоленко на 18-ій та 42-ій хвилині.

Свій домашній матч підопічні Андрія Шевченка проводили у Харкові.

Виїзну зустріч у Туреччині команди зіграли з рахунком 2:2.

Турецьку збірну очолює Мірча Луческу, який багато років тренував донецький "Шахтар".

Українська команда за вихід на чемпіонат світу з футболу змагається у групі I, до якої також входять Хорватія, Ісландія, Туреччина, Фінляндія та Косово.

Наступний матч у відборі на чемпіонат світу з футболу 2018 року збірна України проведе 5 вересня на виїзді з Ісландією.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Один з лідерів збірної України за тиждень до матчу перейшов з київського "Динамо" до німецької "Борусії"

До кінця відбору у жовтні 2017 року збірна зіграє ще два матчі - з Косово та Хорватією.

Зараз Україна очолює групу І, набравши 14 очок. Хорватія та Ісландія мають по 13 очок.

Напряму на чемпіонат світу виходять переможці груп, а команди, які займуть другу позицію, позмагаються за право поїхати на турнір у стикових матчах.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року проходитиме в Росії.

В Україні тривають дискусії, чи варто буде команді їхати до країни, яку офіційна українська влада називає агресором.

В європейських клубних турнірах під егідою УЄФА команди з України та Росії розводять по різних групах, щоб уникнути зустрічей між ними.