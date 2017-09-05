Українка Світоліна вибула з US Open

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Українська тенісистка Еліна Світоліна програла американці Медісон Кіз у 1/8 фіналу US Open.

У четвертому колі харків'янка поступилася 15-й ракетці світу у трьох сетах з рахунком 6:7 (2:7), 6:1, 4:6.

Світоліна вела у четвертому сеті 4:2, але програла чотири гейма поспіль.

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Але вихід в 1/8 фіналу став найкращим результатом Світоліної на US Open.

Матч відбувся на центральному корті турніру.