"Акценти на стандартах" - збірна України готується до Ісландії

Копирайт изображения Getty Images Image caption У першій грі українці пропустили швидкий м'яч, однак потім відігралися й могли виграти, однак не забили пенальті

У вівторок у рамках відбору до Чемпіонату світу футбольна збірна України зіграє проти ісландців.

Команди підходять до матчу з кардинально різним настроєм: українці у попередньому турі впевнено переграли Туреччину 2:0, а ісландці несподівано поступилися фінам 0:1.

Так Україна обійшла Ісландію у турнірній таблиці й посіла друге місце, відстаючи на два очки від лідерів - хорватів. Ісландці ж опинилися на третій сходинці.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше ісландці несподівано програли фінам

Напряму на Чемпіонат світу-2018 виходять переможці груп. А команди, які будуть на других позиціях, позмагаються за право поїхати на турнір у стикових матчах.

До цього Ісландія і Україна зустрічалися тричі: два рази зіграли внічию (востаннє - 1:1 в Києві вже у цьому відборі, причому Євген Коноплянка тоді не забив пенальті на останніх хвилинах), ще один раз перемогли українці (у 1999 році - на виїзді).

Утім, перед початком кваліфікації саме Ісландія вважалася одним з фаворитів групи після дуже вдалого виступу на Євро-2016, де вони переграли збірну Англії.

Очікування

Копирайт изображения Getty Images Image caption Андрій Шевченко: "Наша основна мета - прибрати ці стандарти, контролювати м'яч та загрожувати воротам суперника"

Особливої мотивації Ісландії додаватиме несподіваний програш фінам.

"Всі наші футболісти здорові і готові до поєдинку проти України… Попри поразку від Фінляндії, ми здатні досягти мети. Про боротьбу за перше місце в групі говорити поки що рано, зараз ми сконцентровані на боротьбі за другу сходинку", - розповів тренер ісландців Хеймір Халльгрімссон.

"Збірна України - дуже гарна команда, добре організована, її важко зупинити. Наш суперник дуже сильний в контратаках, але при цьому швидко повертається в оборону за необхідності", - похвалив він українців.

А наставник збірної України Андрій Шевченко відзначив, що особливу увагу на тренуваннях він приділяв стандартам.

"Акценти робили на стандартах, зокрема на тому, що потрібно якомога менше їх заробляти: ісландці дуже добре використовують їх, неважливо що це - аути, штрафні удари, кутові. Тож наша основна мета - прибрати ці стандарти, контролювати м'яч та загрожувати воротам суперника", - розповів тренер українців.

"Ісландці - це команда, яка пресингує. Вони роблять три-чотири комбінації, але розігрують їх добре. За статистикою - це команда, яка ефективно використовує ці моменти. Вони люблять грати вертикально, більше в двох нападників", - додав Андрій Шевченко.

Гра почнеться о 21:45 за Києвом. Транслюватимуть її телеканали "Україна" і "Футбол-1".

Після цього матчу українцям залишиться зіграти ще два тури: з Косово на виїзді і з Хорватією вдома.

Заявки команд

Україна: 1. Андрій Лунін, 2. Богдан Бутко, 3. Євген Хачеріді, 4. Микола Матвієнко, 5. Іван Ордець, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Малиновський, 9. Микола Морозюк, 10. Євген Коноплянка, 11. Артем Кравець, 12. Андрій П'ятов, 13. Сергій Кривцов, 14. Руслан Ротань, 15. Владлен Юрченко, 16. Сергій Сидорчук, 17. Едуард Соболь, 18. Артем Бєсєдін, 19. Денис Гармаш, 20. Ярослав Ракицький, 21. Олександр Зінченко, 22. Віктор Коваленко.

Ісландія: 1. Ханнес Халльдоурссон, 2. Біркір Сайварссон, 3. Йон Фйолусон, 4. Хйортур Херманнссон, 5. Сверрір Інгасон, 6. Рагнар Сігурдссон, 7. Йоуханн Гудмундссон, 8. Біркір Б'ярнасон, 9. Бйорн Сігурдарссон, 10. Гільфі Сігурдссон, 11. Альфред Фіннбогасон, 12. Рунар Рунарссон, 13. Інгвар Йоунссон, 14. Каурі Аурнасон, 15. Рунар Сігурйонссон, 16. Олафур Скуласон, 17. Арон Гуннарссон, 18. Хордур Магнуссон, 19. Відар К'яртанссон, 20. Еміль Халльфредссон, 21. Арноур Траустасон, 22. Йоун Бьодварссон, 23. Арі Скуласон.