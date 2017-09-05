Відбір на ЧС-2018: збірна України програла збірній Ісландії 2:0

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Збірна України з футболу програла збірній Ісландії в рамках восьмого туру кваліфікації Чемпіонату світу-2018. Матч закінчився з рахунком 2: 0.

Два голи забив Гільфі Сігурдссон.

Наступний відбірковий матч чемпіонату світу-2018 команда Андрія Шевченка проведе 6 жовтня в гостях проти збірної Косово.

Турнірне становище у групі I: Хорватія - 16, Ісландія - 16, Туреччина - 14, Україна - 14, Фінляндія - 7, Косово - 1.

У першому матчі в Києві Україна та Ісландія зіграли внічию - тоді українці пропустили швидкий м'яч, однак потім відігралися й могли виграти, однак не забили пенальті.

Українська команда за вихід на чемпіонат світу з футболу змагається у групі I, до якої також входять Хорватія, Ісландія, Туреччина, Фінляндія та Косово.

Після цього матчу українцям залишається відіграти ще два тури відбору: з Косово на виїзді і з Хорватією вдома.

Напряму на Чемпіонат світу виходять переможці груп, а команди, які займуть другу позицію, позмагаються за право поїхати на турнір у стикових матчах.

Чемпіонат світу з футболу 2018 року проходитиме в Росії.