Усик-Хук: одностороннє побиття

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У ніч з суботи на неділю в "Макс Шмеллінґ Галле" у Берліні український боксер Олександр Усик переміг технічним нокаутом у десятому раунді німця боснійського походження Марко Хука.

Відстоявши звання чемпіона світу в першій важкій вазі за версією WBO, він вийшов до півфіналу Всесвітньої суперсерії боксі (WBSS) - боксерського аналогу футбольної Ліги чемпіонів.

$50 мільйонів і Кубок Мохаммеда Алі

Бій Усик-Хук став дебютним у заснованій у березні цього року WBSS. За задумом творців безпрецедентного боксерського проекту німецького і американського промоутерів Кале Зауерленда і Річарда Шафера, впродовж року по вісім найсильніших представників двох вагових категорій у протистоянні за олімпійською системою на виліт визначать найсильнішого бійця планети.

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Окрім звання абсолютного чемпіона світу, бійці отримають також солідну грошову винагороду. Призовий фонд турніру становить 50 млн доларів.

Разом з тим, українець Олександр Усик стверджує, що взяти участь у Всесвітній суперсерії його привабили не гроші, а нагода заволодіти Кубком Мохаммеда Алі - трофеєм, який отримають чемпіони. "Я народився в один день з Алі, - сказав Олександр. - Мохаммед для мене був і залишається легендою, найвеличнішим бійцем в історії. Тому для мене почесно позмагатися за Кубок імені Алі".

Досвід проти завзяття

До бою з Хуком 30-річний Усик впродовж трьох років виграв на професійному рингу усі 12 проведених боїв (12 - нокаутом). На два роки старший німець Марко Хук у порівнянні з українським олімпійським чемпіоном має скромнішу аматорську кар'єру, але вже 13 років виступає на професійному рингу. До старту у WBSS Марко підійшов з 45-ма професійними двобоями за плечима, з яких виграв 40 (27 - нокаутом), програв чотири, а ще один бій судді визнали нічиєю.

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Хук був чемпіоном світу за версіями IBF та WBO, проте з насправді авторитетними суперниками зустрічався не надто часто. До таких можна віднести, найперше, росіян Дениса Лєбєдєва і Олександра Повєткіна, американця Стіва Канінґема, поляка Кшиштофа Ґловацкі й латвійця Майріса Брієдіса. Переміг німець із цього списку лише Лєбєдєва. Та й то, перемога та була за роздільним суддівським рішенням і викликала в світі боксу чималі суперечки. Натомість, Повєткіна, на думку спеціалістів, Хук радше перебоксував, однак перемогу судді віддали росіянину.

Специфічна репутація

За час виступів на профі-рингу німецький боєць лише двічі програвав достроково, нокаутом. У 2007 його повалив на поміст рингу Канінґем, а в 2015-му - Ґловацкі. Хук має репутацію стійкого бійця, котрому важко нав'язати свою манеру ведення бою. Разом з тим, Марко у своїх знакових поєдинках запам'ятався також брудною манерою ведення бою, спробами спровокувати суперників, вивести їх з рівноваги. Такою, зокрема, була попередня зустріч Хука проти Брієдіса, у якій латвієць здобув не вельми видовищну перемогу за очками і здобув вакантний пояс чемпіона світу за версією WBC.

Усика Хук збирався вивести з рівноваги ще до виходу на ринг, під час обов'язкової прес-конференції. В мить, коли майбутні суперники зійшлися у звичному двобої поглядів, Марко штовхнув Олександра в груди і назвав завченим російським словом "с…а". Усик на провокацію відреагував стримано, іронічною посмішкою.

Шалений темп

Коли ж пролунав гонг, котрий сигналізував про початок бою у "Макс Шмеллінґ Галле", Хук відреагував на заданий суперником високий темп бою неоднозначно. Німець намагався збити порив активності Усика з допомогою клінчів. Зав'язуючи суперникові руки і повисаючи на його спині, Марко, кілька разів бив з обіймів українця по корпусу. Правда, Усик викрутився із не дуже приємної ситуації з честю. Він не дав опонентові виснажити себе і перевести бій у в'язке русло, а підсилив натиск ще більше. Хук, може, й хотів би клінчувати, але не міг наблизитися на потрібну для цього відстань.

Усик домінував у рингу з самого початку бою і впродовж усіх десяти проведених раундів. Бракувало лише одного - акцентованого нокаутуючого удару. Олександр проводив ударні серії, бив суперника одиночними ударами з відстані, але влучити в Хука так, щоб той похитнувся, не міг. Найліпші передумови до того, щоб відправити Марко в нокдаун український боєць мав у четвертому і сьомому раундах, але тоді німця рятував гонг.

Розв'язка

Переламним у бою можна вважати восьмий раунд, а саме - ситуацію, коли Усик нарешті вибрався на зручну ударну дистанцію, провів серію з трьох ударів і був близьким до того, щоб добити Хука остаточно. Але в атакуючому запалі Олександр спіткнувся і впав на поміст рингу. При падінні Хук застосував те, за що його недолюбляють - почав бити суперника згори вниз. Рефері в рингу втрутився вчасно і покарав Марко зняттям балу.

Після такого емоційного раунду в наступній трихвилинці Усик трохи знизив оберти, хоча й контролювати ситуацію на рингу продовжив. Хук при цьому діяв так, як і в усіх інших раундах. Поступаючись суперникові технічно й у швидкісних даних, Марко все ж постійно вибухав спробами завдати суперникові контратакувального удару, який би вирішив долю бою. Однак Усик до такого повороту подій був готовим і захищався від таких випадів бездоганно.

Вирішальним у двобої став десятий раунд. Усик увімкнув максимальні оберти з самого його старту і в якусь мить здійснив справжнє побиття суперника. Рефері, переконавшись, що Хук уже не може захищатися свідомо, зупинив бій, зафіксувавши тим самим технічний нокаут.

Об'єднання титулів

Усик, якого букмекери вважали фаворитом турніру ще до старту, вийшов до півфіналу Всесвітньої серії. Бій наступної стадії має відбутися у 2018 році. Суперником Олександра стане переможець пари Брієдіс - Майк Перес (Куба). Ці суперники визначать півфіналіста і чемпіона за версією WBC сьогодні в Ризі.