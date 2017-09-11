Спортогляд: розмір чеку має значення?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рафаель Надаль належить до "елітного картелю" чоловічого тенісу, разом із Роджером Федерером, Новаком Джоковичем, Енді Мюрреєм та Стеном Вавринкою

У спортогляді 11 вересня:

"Передбачувана" перемога члену "елітного картелю" на US Open

Що більше заохочує - чек чи титул?

Чи перетвориться Мо Фара на марафонця - рекордсмена?

Чому британці не надто переймаються британською велоперемогою?

"Чудо-подача" не спрацювала

Вітаючи Рафаеля Надаля з нагоди перемоги на Відкритому чемпіонаті США, газета Telegraph пише, що фінал, в якому переможець здобув свій 16-й титул турнірів Великого шолому, "досить швидко став передбачуваним".

За словами видання, Надаль впевено "домінував" у матчі, не залишаючи супернику південноафриканцю Кевіну Андерсону жодного шансу.

Надаль допускав напрочуд мало помилок протягом гри, а суперник "аж занадто намагався зробити чудо-подачу", що, скоріш за все, і збило його з ритму, вважає видання.

"Надаль усе робив краще за Андерсона", - вважає видання, та зазначає, що статистика успішних подач Андерсона була найгіршою за увесь турнір.

Розмірковуючи про змагання загалом, видання зазначає, що у чоловічому тенісі "елітний картель з п'яти гравців" продовжує утримувати монополію на найвищі нагороди, маючи на увазі Надаля, Роджера Федерера, Новака Джоковича, Енді Мюррея та Стена Вавринку.

Варто зазначити, що троє з них не брали участь у цьому турнірі через травми, пише видання.

Заохочувальний приз

Копирайт изображения Getty Images Image caption Слоан Стівенс радіє не лише кубку і титулу, але й чеку, який до них додається

А переможиця жіночого тенісного Відкритого чемпіонату США, Слоан Стівенс, була, здається, більше вражена призовим фондом турніру, ніж самою перемогою, пише Independent.

"Може, коли Роджер Федерер чи Серена Вільямс здобувають титул Великого шолому, сам грошовий приз не має такого значення, але очі Слоан Стівенс широко відкрилися, коли вона отримала чек на 3,7 мільйонів доларів після перемоги на US Open в суботу", - пише видання.

Відповідаючи на запитання, чи здобуття Великого шолому заохотить її до подальших здобутків в тенісі, Стівенс сказала: "Ви бачили чек, який мені вручили? Чоловіче, якщо це не змушує тебе хотіти грати в теніс, то я не знаю, що ще може це зробити."

Вона відверто призналася, що розмір чеку став для неї несподіванкою, пише видання.

У переможиці, за її ж словами, недешеві смаки.

"Взуття, сумочки, машини, одяг, будинки, та будь-що. Скажу вам так, у моєї родини також дорогі забаганки", - заявила вона під час прес-конференції.

До цієї перемоги, Стівенс наближалася до Великого шолому аж в 2013 році, коли вийшла в півфінал Відкритого чемпіонату Австралії, каже видання.

Ціль - рекордний марафон

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мо Фара пробіг лише один марафон - і то з "невтішним" результатом

Мо Фара націлився на побиття британського рекорду з марафонського бігу, вважає Guardian.

Атлет підтвердив свою участь в лондонському марафоні в квітні, пише видання. До цього, він пробіг лише один марафон, в 2014 році, подолавши дистанцію за 2 години 8 хвилин та 21 секунду.

Видання назвало це "невтішним" результатом, а сам атлет вважає, що може досягти кращих результатів, змінивши підхід до тренувань.

"Я хочу досягти рівня Стівена Джонса", - каже Фара, маючи на увазі британського атлета, що встановив світовий рекорд під час чиказького марафону в 1984 році, пише видання.

Мо Фара також ухилився від прямої відповіді на питання, чи бігтиме він марафонську дистанцію під час Олімпійських ігор в Токіо в 2020 році.

"Тільки якщо я буду у дійсно гарній формі, якщо я зможу виграти медаль - тоді так, - заявив він, додаючи, що це залежатиме від того, як йому піде з марафонським бігом. "Якщо все буде погано, то я туди не поїду, правильно?"

Історична перемога

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мо Фара пробіг лише один марафон - і то з "невтішним" результатом

Британський велогонщик Кріс Фрум здобув історичну подвійну перемогу цього року, коли в неділю переміг на іспанській "Вуельті". Раніше він посів перше місце на "Тур де Франс", пише видання Daily Mail.

За словами видання, Фрум став третім велосипедистом в історії, що виграв обидві гонки в один рік, та першим британцем, що переміг на Вуельті.

"Але де були фанфари суботнього вечора? Де було усе те схвилювання, яким варто було привітати Фрума за перемогу, рівну найвищім здобуткам британських атлетів", - задає питання газета.

Тільки декілька британських журналістів були присутні на фініші, нарікає видання, та нагадує, що питання популярності Фрума в Британії завжди було неоднозначним.

За словами видання, Фрум, скоріше за все, вважає, що британська публіка так і не почала сприймати його як "свого" через те, що він народився в Кенії, хоч і в британській родині.

Але є і ще одне пояснення, вважає видання. Адже Фрум є частиною команди Team Sky, репутація якої страждала раніше від скандалів, пов'язаних з допінгом.

"Завжди почуваєшся трохи ніяково, коли бачиш членів Team Sky на чолі пелетону", - пише видання. І додає, що команда та професійний велоспорт загалом, все ще асоціюються у британської публіки з допінговими скандалами.

Огляд підготував Дмитро Зоценко, служба Моніторингу ВВС