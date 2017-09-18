Спортогляд: Олімпіаду дали за хабар?

У спортогляді британська преса пише про:

Можливу корупцію під час обрання господарів Олімпійських ігор

Причини припинення співпраці між "Маклареном" і "Хондою"

Допомогу Неймара жінкам, хворим на рак

Заборону Овечкіну виступати за збірну в Пхьончхані

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Олімпіада за хабар?

Минулого тижня були оприлюднені чергові висновки слідчих, які з'ясовують, чи чесним шляхом Ріо-де-Жанейро та Токіо вибороли право приймати Олімпійські ігри. Є підстави припускати, що голоси були куплені, пише Guardian.

Головний підозрюваний - Папа Массата Діак, син колишнього впливового члена Міжнародного олімпійського комітету. У французькій прокуратурі вважають, що йому заплатили хабар - семизначна сума була переведена на його рахунок, коли вирішувалася доля Токіо як майбутнього міста-господаря Олімпіади.

Витрачав він ці гроші переважно на предмети розкоші, а певна частка була виведена в офшорні компанії у Монако та Нью-Йорку.

Наприклад, в той самий день, коли Ріо-де-Жанейро присудили право приймати Ігри, з рахунку Діака списали 78 тисяч доларів на користь ювелірного магазину в Парижі.

Втім, нагадує Guardian, сам підозрюваний категорично спростовує усі звинувачення проти нього, називаючи висновки слідства "найбільшою брехнею в історії світового спорту".

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"Макларен" без "Хонди"

Британська команда Формули-1 McLaren розірвала контракт з Honda і з наступного сезону, до 2021 року, буде співпрацювати з Renault, повідомляє Daily Telegeaph.

Це спортивне "розлучення" відбулося за взаємною згодою сторін, а причиною став повільний та ненадійний двигун японського виробництва.

Видання назвало це невдале для британців партнерство "нічним жахіттям". Та виконавчий директор McLaren Зек Браун був набагато виваженішим у висловлюваннях.

"Ніколи не було жодних сумнівів щодо відданості Honda справі успіху у Формулі-1 та скерованій на це енергії. Вони є визнаними переможцями та новаторами. Є низка причин, чому наша співпраця не була вдалою, як кожна зі сторін того бажала", - заявив він.

Тепер McLaren розраховує, що завдяки французькому двигуну вони зможуть позмагатись з Mercedes та Ferrari. А ще угода з Renault, скоріш за все, переконає Фернандо Алонсо подовжити контракт з командою ще на рік.

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Благодійний Неймар

Багато хто розкритикував Неймара, найдорожчого футболіста світу, за відмову обмінятися футболками після матчу з гравцем "Селтіка" Ентоні Ролстоном. Але для такого на перший погляд неспортивного вчинку у нього, як з'ясувалося пізніше, була вагома причина, розповідає Independent.

Річ у тім, що цей предмет одягу він планував подарувати (і вже передав) благодійній організації, що допомагає жінкам, у яких діагностували рак грудей.

Футболку Неймара скоро виставлять на аукціоні заради цієї благородної цілі.

Що ж до реакції Ролстона на недружній, як здавалося, жест, то він і не думав ображатися, веде далі видання.

"Нічого особливого, - сказав 18-річний футболіст шотландської команди. - Мені байдуже. Кожна людина індивідуальна, тому сон я через це не втрачу".

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Нездійснена мрія Овечкіна

Відомому російському хокеїсту Олександру Овечкіну не судилося здійснити мрію - зіграти у складі національної збірної на зимовій Олімпіаді 2018 року, інформує Daily Mail.

Пов'язано це з рішенням Міжнародної федерації хокею, яка минулого тижня постановила, що будь-який гравець, у якого підписано контракт з командою у складі НХЛ, не зможе поїхати до Пхьончхана у Південній Кореї. А все тому, що Ігри перетинаються в часі з північноамериканським хокейним сезоном, який у Лізі не бажають переривати на три тижні.

Овечкіну нічого не лишилося, як змиритися зі строгим рішенням. Але він все одно вважає, що від цього "програють усі" - як хокеїсти, так і шанувальники хокею.

"Гравці НХЛ на Олімпіаді - це добре для хокею і добре для Олімпіади. Кепсько, що ми там не зіграємо", - пожалівся спортсмен, висловивши надію, що він вийде на лід під час наступних Ігор 2022 року в Пекіні.

Огляд підготував Андрій Кондратьєв, Служба моніторингу ВВС