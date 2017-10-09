Україна проти Хорватії: вирішальний матч команди Шевченка
У ключовому матчі проти Хорватії у Києві збірна Україна спробує пробитись на Чемпіонат світу з футболу. Гравців Андрія Шевченка влаштує тільки перемога.
У понеділок збірна України з футболу на НСК "Олімпійський" зіграє свій останній матч групового етапу відбору на ЧС-2018.
Зараз Україна і Хорватія ділять між собою друге і третє місце у групі I, набравши по 17 пунктів. Перше місце посідає збірна Ісландії з 19 очками.
За регламентом відбору, тільки одна команда з групи напряму виходить на Чемпіонат світу. Команда, що посіла друге місце, побореться за це право у стиковому матчі з іншими "срібними медалістами" відбору.
В останньому турі Ісландія зіграє з аутсайдерами - збірною Косова. Тож експерти прогнозують перемогу в групі саме острів'янам.
Україна чи Хорватія у разі перемоги мають теоретичні шанси вийти з групи напряму - тільки якщо виграють косовари.
Але у будь-якому разі, збірну України у понеділок влаштовує тільки перемога. А от хорвати мають шанси пройти до стикових матчів і у разі нічиєї у Києві.
Перший матч цього відбору з хорватами українці програли у Загребі з рахунком 1-0.
Фінальна гра
"Для нас завтра буде практично фінальна гра", - заявив перед матчем головний тренер українців Андрій Шевченко.
Він назвав хорватів сильним суперником, але згадав, що у них є проблеми з кількома ключовими футболістами, а перед матчем ще й змінили тренера.
В останньому матчі Хорватія наприкінці гри пропустила гол від Фінляндії та втратила перемогу. Після того головного тренера Анте Чачича відправили у відставку, замінивши на Златко Даліча.
"Всі розуміють важливість гри, мотивація - на найвищому рівні", - сказав Андрій Шевченко.
Він сподівається, що трибуни стадіону в Києві будуть заповнені й це надихатиме українську збірну.
Новий наставник Хорватії Златко Даліч розповів журналістам, що через травму команда втратила Марцело Брозовіча. Але провідні гравці збірної - Маріо Манджукіч та Деян Ловрені - відновились і зможуть зіграти.
За збірну України після травми зможе зіграти Ярослав Ракицький. Але через перебір жовтих карток дискваліфікований Артем Кравець.
Паспорт і перекриті вулиці
Матч на "Олімпійському" розпочнеться о 21:45. Вже з 18:00 низку центральних вулиць столиці перекриють.
Перед матчем фанати обох команд проведуть марші до стадіону, тому найближчі до арени вулиці й будуть перекриті.
Також Федерація футболу нагадала вболівальникам, що у зв'язку і заходами безпеки квитки на матч - іменні.
Через це вболівальників на стадіон пропускатимуть тільки за наявності паспорта, водійських прав, свідоцтва про народження або іменної банківської карти з фотографією.