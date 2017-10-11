Збірна України: пошук нової гри чи застій?

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Виглядає, що здобувши перемогу 2:0 у Києві, хорвати зробили українцям послугу. З усіх точок зору, зокрема й з ігрової, адже ні достатньої кількості виконавців високого рівня, ні чітко поставленої гри оновлена впродовж цього відбірного циклу збірна України не має.

Але найперше хорвати позбавили керівництво українського футболу, тренерів і кожного окремо взятого гравця від непростої місії - виступати на мундіалі в Росії, а поряд з тим виправдовуватися за поїздку туди перед власними журналістами та вболівальниками.

Втім, цей матеріал присвячений не морально-етичним аспектам функціонування команди під керівництвом Андрія Шевченка, а власне тим компонентам, з яких складається результат.

Сам наставник обіцяв підсумувати перший рік самостійної тренерської діяльності трохи згодом. Скоріше за все, всім злетам і падінням тренерський штаб логічне пояснення знайде.

Але в тому й річ, що тих самих злетів, попри ілюзію боротьби за місце на мундіалі до заключного туру групового турніру, було мало. Навіть аутсайдера секстету - команду Косова - українці в обох матчах перемогли "на жилах", а очкових втрат у фінському Тампере змогли уникнути лише на останніх хвилинах гри.

Цифри не брешуть. З 18-ти можливих очок у шести зустрічах з трьома прямими конкурентами за перших два місця українці здобули лише п'ять. Хорватії підопічні Шевченка в обох зустрічах програли без варіантів.

Так само українці поступилися ісландцям у Рейк'явіку. Домашня зустріч зі скандинавами, якою відкривався відбір, реалізуй Євген Коноплянка за десять хвилин до фінального свистка пенальті, могла бути переможною. Однак якби це сталося, то була б величезна несправедливість, адже по ходу гри ісландці виглядали ліпше і цілком могли розвинути перевагу, здобуту в дебюті зустрічі після голу Альфреда Фіннбоґасона.

Фактично серед прямих конкурентів українці достойно виглядали лише в обох зустрічах проти турків. Точніше, у Коньї команда Шевченка переконливо виглядала в першому таймі, але у другій половині, коли розігралися Хакан Чалханоґлу і Емре Мор, дивом втримала нічию 2:2.

До харківського матчу, який справедливо вважається найкращим у виконанні української команди за тренерства Шевченка, теж є запитання, бо обидва голи Андрій Ярмоленко забив після помилок суддівської бригади. Втім, важливо те, що в тому поєдинку Україна дала головне - якість. Керовані Мірчею Луческу турки не впоралися з командною швидкістю опонентів і не змогли знайти протидії тотальному пресингу.

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Півтора справді якісних матчі за дванадцять з половиною місяців роботи. Можливо, підсумувавши гарні відрізки у домашніх поєдинках проти ісландців та хорватів, ще 45 хвилин для повноцінних двох поєдинків назбирається.

Але цього замало. Особливо як для команди, яка декларувала наміри пробитися на чемпіонат світу. Особливо з урахуванням, що поряд з цими матчами і невиразними перемогами над фінами і косоварами була товариська зустріч проти Мальти, яка залишиться темною плямою як в історії національної збірної, так і в кар'єрі тренера Шевченка.

198-му місцю рейтингу ФІФА українці не програвали ще ніколи.

Об'єктивних пояснень невиразній грі, а іноді й провальним результатам можна знайти чимало. Найперше згадують, що Андрій Шевченко разом зі своїм тренерським штабом наважилися на радикальне омолодження складу.

Частково то й справді так, адже при нинішньому наставникові в основі команди торік дебютував 21-річний Едуард Соболь, почали викликатися і вже мали змогу зіграти 19-річні Віктор Циганков і Володимир Шепелєв, а також 21-річний Артем Бєсєдін.

Вихованець академії "Шахтаря" Микола Матвієнко свій перший матч у складі першої збірної ще в статусі оборонця "Карпат" навесні 2017-го провів майже вимушено - Соболь пропускав зустріч через перебір попереджень. На завершення ж року вийшло, що Матвієнко, який влітку перейшов у "Ворсклу", провів найбільше хвилин поміж усіх польових гравців збірної поряд із лідером команди Андрієм Ярмоленком.

Але в тому й річ, що Микола - єдиний з тих молодих виконавців, хто закріпився у складі команди по-справжньому. І не тому, що Шевченко поставив собі за мету омолодити склад і шляхом проб і помилок довіряв молоді, а через те, що особливого вибору на позиціях крайніх оборонців у тренера не було.

На Євро-2016, при тренері Михайлі Фоменку, на краях захищалися 37-річний В'ячеслав Шевчук і 31-річний Артем Федецький. Перший кар'єру завершив, а Федецький після переходу в німецький "Дармштадт" втратив ігрову практику і змушений був повернутися майже до першоджерел - у львівські "Карпати".

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Яка альтернатива старожилам була у Шевченка з урахуванням, що в двох провідних клубах України за фланги оборони відповідали іноземці - Даріо Срна та Ісмаїлі в "Шахтарі" і Даніло Сілва, Домаґой Віда чи Віторіну Антунеш - у "Динамо".

Якщо у Києві час від часу тренери Сергій Ребров та Олександр Хацкевич Миколі Морозюку ще довіряли, то теж далеко немолодий Богдан Бутко почав потрапляти в основу "гірників" лише тепер, коли через вживання допінгу випав з обойми Срна.

Так чи інакше, і Морозюка, і Бутка Шевченко викликав постійно. Коли ж Богдан перед двома заключними матчами відбору випав, довелося тренерському штабові згадати про, здавалося, списаний варіант з Олександром Караваєвим. На протилежному ж фланзі, які киянами чи донеччанами не перекриєш, довелося ризикувати - спершу з Соболем, а потім із Матвієнком.

Також із молодих гравців при Шевченку постійне місце в основі мав Віктор Коваленко, котрому в лютому цього року виповнився 21 рік. Втім, треба зважити, що, по-перше, Віктор почав виступати в основі першої збірної ще при тренері Фоменку. По-друге, довіра Шевченка попервах теж базувалася на відсутності достойного вибору.

Показово, що в стартовій зустрічі проти ісландців Коваленко взагалі зіграв на позиції центрфорварда. Зіграв не дуже вдало і до цього варіанту тренерський штаб не повертався. Інша річ, що надалі альтернатива хавбекові "Шахтаря" була, але тренерський штаб збірної вперто довіряв Вікторові, навіть попри непристойно багато помилок як для центрального хавбека. А динамівці Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв залишалися в резерві, а Віталій Буяльський навіть не завжди отримував виклик.

Ситуація з Гармашем виглядає доволі простою. Іспанський спеціаліст Рауль Ріанчо, котрого небезпідставно вважають мізками у тренерському штабі Шевченка, мав намір розпрощатися з Денисом, ще на посаді помічника Реброва у "Динамо". Коли керівництво клубу вимог Ріанчо не прийняло, він пішов, а невдовзі опинився в тренерській обоймі Шевченка.

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За рішеннями, які наставник начебто приймав самостійно, чітко простежувався іспанський слід. Як би добре Хачеріді та Гармаш у матчах за "Динамо" не виглядали, у збірну їх або не викликали, або відправляли у розташування клубу достроково, або залишали в резерві. Позбутися цих не то догм, не то упереджень Ріанчо зміг лише на фінішному етапі відбору.

Не виключено, що повернення до складу Хачеріді та Гармаша було вже дійсно самостійним рішенням тренера Шевченка. При цьому рішенням частково вимушеним, адже в передостанньому турі проти Косово Коваленко не міг грати через перебір карток.

До основи збірної під керівництвом Фоменка потрапляв й інший молодий гравець Олександр Зінченко. Ключовим Олександр попервах вважався й у обоймі Шевченка. Однак після переходу в англійський "Манчестер Сіті" Зінченко став глибоким резервістом, а без ігрової практики у клубі претендувати на місце в основі збірної йому складно.

Ситуація з Бєсєдіним теж неоднозначна. Із суто статистичної точки зору Артем поміж решти центральних нападників з'являвся у 2017 році найчастіше - у шести матчах з семи. Але при цьому в основі динамівець вийшов лише раз, його досвідчений одноклубник Артем Кравець - тричі. Євген Селезньов, який останнім часом втратив місце в основі турецького "Карабрюкспора", - двічі.

Жоден із трьох номінальних центрфорвардів не відіграв у основному складі 50% зустрічей. Того ж Бєсєдіна викликають радше за старання і на перспективу. Бо ж навіть клубний тренер Хацкевич каже, що для основи "Динамо" Артем ще "засирий". Але Хацкевичу легше - у нього в обоймі є Дьємерсі Мбокані, Жуніор Мораєш. І ще й Кравець на чорний день.

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А як бути Шевченку? Крім Бєсєдіна і Кравця, інших українських центрфорвардів у таборах вітчизняних ґрандів немає. На вістрі третьої команди - "Зорі" - теж грає іноземець.

З'явилася змога натуралізувати бразильця Марлоса. Проте донеччанина нападником назвати складно, а на його звичному амплуа вінґера виступають представники німецької бундесліги - Ярмоленко і Коноплянка. Вирішальний матч проти хорватів у Києві на вістрі атаки провів саме Марлос. І не створив суперникам майже жодних труднощів.

Фактично, вся загроза на ворота Даніела Субашіча походила від Коноплянки і найперше - Ярмоленка. Точніше, без їх безпосередньої участі не відбулося жодної з гострих атак. І атаки ці припали на перший тайм.

У другій же половині відчутно підсів фізично Гармаш, якому два матчі впродовж чотирьох днів проводити складно. А без активності Дениса безпомічною виглядала команда загалом. Після перерви українці просіли і дозволили хорватам робити з собою що завгодно.

Після поразки від хорватів сам Андрій Шевченко назвав кілька причин такої невдачі. За словами тренера українців, у збірній замало виконавців, які звикли грати по два матчі на тиждень на високому рівні.

"Наш чемпіонат поступається провідним першостям Європи, в яких виступає більшість гравців збірної Хорватії", - сказав Андрій Шевченко.

Також тренер поскаржився на слабку конкуренцію у збірній: "Немає такого, що з двох гравців однаково високого рівня ми змогли обрати сильнішого на поточний момент. Нам доводилося змінювати позиції гравців, щоб бути конкурентоздатними".

У представників старої школи, спеціалістів калібру Фоменка, для таких випадків є перевірена панацея - гра від глухої оборони, на контратаках. У такому стилі українці в період з 2013-го по 2015 роки виграли чимало матчів, які складалися не на їхню користь.

Натомість команда Шевченка-Ріанчо намагається грати так, як грало "Динамо" каденції Реброва-Ріанчо. Тактичні побудови іспанського спеціаліста ґрунтуються на контролі м'яча. Варіант з тим, що м'яч можна свідомо віддати в ноги суперника і пограти класичним другим номером для Рауля, здається, неприйнятний.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Андрій П'ятов під час гри був змушений "латати" ворота

Ріанчо не враховує специфіки середовища, у якому він працює. Він намагається зліпити з українських футболістів "Барселону", тоді як у них є технічна стеля, вище якої вони стрибнути не можуть.

Великого позитиву з того часу, як збірну очолив Шевченко, не помітно. Процеси, які нині відбуваються в національній збірній, можна було б назвати застійними чи зумовленими проблемами зросту в тому разі, якби не було історії зразка першої половини 2016-го. Тоді чинного наставника вольовим рішенням керівництва Федерації футболу ввели у тренерський штаб Михайла Фоменка.

З часу завершення Євро-2016 минув понад рік, і дійові особи почали потихенько відкривати завісу того провалу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Тренер збірної Хорватії дає настанови

Першим заговорив капітан В'ячеслав Шевчук: "Прибрали помічника головного тренера Заварова, а Шевченко увійшов до тренерського штабу. Думаю, Фоменко не приймав цього рішення. Михайло Іванович - дуже хороша, інтелігентна людина старої школи. Йому було важко. Молодь його вже не слухала і не сприймала - всі вже знали, що новим тренером буде Шевченко. Фоменкові не було байдуже стосовно результату, але його ніхто не слухав, гравці перестали битися за місце в складі. Потрібно було не афішувати зміну тренера, а міняти на Шевченка вже після Євро. У підсумку Фоменко не керує командою. Чи керував командою Шевченко? Ні".

Іншими словами, перед тим, як очолити збірну самостійно, чинний наставник півроку до неї приглядався і його перебування у штабі Фоменка могло мати негативні для виступу на чемпіонаті Європи наслідки.

Зараз за невихід на мундіаль до Росії Шевченка не засудить ніхто. Не засудить за результат. Але що робити з грою? Фоменко в той час, коли була змога працювати так, як йому хотілося, чітко розумів, чого він від гравців хоче і ця робота давала результат. Розуміння ж, чого саме хоче Шевченко і головне - чи здатні футболісти вимоги тренерів виконати - поки що немає.