Українська атлетка здобула нагороду у Вільнюсі

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Українська атлетка Юлія Левченко перемогла у номінації "Зірка, яка сходить" на церемонії нагородження ЕА GoldenTracks у Вільнюсі.

Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Юлія Левченко - срібна медалістка чемпіонату світу, бронзова медалістка чемпіонату Європи у приміщенні, чемпіонка Європи U23 зі стрибків у висоту.

"У мене був успішний сезон, і дуже приємно, що не лише я це помітила, і не лише у моїй країні, а і в Європі", - прокоментувала вона свою відзнаку.

"Приємно, що саме українців було у списках відразу четверо, що я не була одинокою вовчицею у якійсь зграї. Ми вже можемо заявити про себе, про те, що у нас у країні є таланти", - додала спортсменка і висловила побажання, аби в Україні були умови для тренувань.

На перемогу у номінації "Зірка, яка сходить" від України також претендували Аліна Шух, Ярослава Магучіх і Михайло Кохан.

На церемонії відзначили ще одного українця - посмертно. Ідеться про Олександра Мащенка, якого нагородили Золотим значком European Athletics за особливі досягнення.

"Ім'я Олександра Мащенка завжди асоціювалося з легкою атлетикою. Упродовж багатьох років він коментував найрізноманітніші змагання, ставши голосом Королеви спорту", - повідомили у ФЛАУ.

12 липня 2017 року Олександр Мащенко помер у віці 38 років.

GoldenTracks - це щорічна церемонія відзначення найкращих легкоатлетів Європи.

Лідерами цього року стали чемпіони світу німець Йоганнес Феттер (метання спису) і гречанка Єкатеріні Стефаніді (стрибки з жердиною).