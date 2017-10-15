Українська атлетка здобула нагороду у Вільнюсі
Українська атлетка Юлія Левченко перемогла у номінації "Зірка, яка сходить" на церемонії нагородження ЕА GoldenTracks у Вільнюсі.
Про це повідомили у Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).
Юлія Левченко - срібна медалістка чемпіонату світу, бронзова медалістка чемпіонату Європи у приміщенні, чемпіонка Європи U23 зі стрибків у висоту.
"У мене був успішний сезон, і дуже приємно, що не лише я це помітила, і не лише у моїй країні, а і в Європі", - прокоментувала вона свою відзнаку.
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"Приємно, що саме українців було у списках відразу четверо, що я не була одинокою вовчицею у якійсь зграї. Ми вже можемо заявити про себе, про те, що у нас у країні є таланти", - додала спортсменка і висловила побажання, аби в Україні були умови для тренувань.
На перемогу у номінації "Зірка, яка сходить" від України також претендували Аліна Шух, Ярослава Магучіх і Михайло Кохан.
На церемонії відзначили ще одного українця - посмертно. Ідеться про Олександра Мащенка, якого нагородили Золотим значком European Athletics за особливі досягнення.
"Ім'я Олександра Мащенка завжди асоціювалося з легкою атлетикою. Упродовж багатьох років він коментував найрізноманітніші змагання, ставши голосом Королеви спорту", - повідомили у ФЛАУ.
12 липня 2017 року Олександр Мащенко помер у віці 38 років.
GoldenTracks - це щорічна церемонія відзначення найкращих легкоатлетів Європи.
Лідерами цього року стали чемпіони світу німець Йоганнес Феттер (метання спису) і гречанка Єкатеріні Стефаніді (стрибки з жердиною).