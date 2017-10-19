Динамо та Янг Бойз зіграли внічию

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Матч третього туру групового етапу Ліги Європи між "Динамо" та "Янг Бойз" завершився нічиєю 2:2.

Гра відбулася у Києві.

На 17 хвилині рахунок відкрив Роже Ассале з "Янг Бойз". Йому ж належить і другий гол бернської команди.

На 34 хвилині перший гол "Динамо" забив Дьємерсі Мбокані, а на початку другого тайму рахунок зрівняв захисник Микола Морозюк.

У групі у "Динамо" зараз 7 очок, у "Янг Бойз" - 3 очки.