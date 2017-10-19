Динамо та Янг Бойз зіграли внічию
- 19 жовтня 2017
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Матч третього туру групового етапу Ліги Європи між "Динамо" та "Янг Бойз" завершився нічиєю 2:2.
Гра відбулася у Києві.
На 17 хвилині рахунок відкрив Роже Ассале з "Янг Бойз". Йому ж належить і другий гол бернської команди.
На 34 хвилині перший гол "Динамо" забив Дьємерсі Мбокані, а на початку другого тайму рахунок зрівняв захисник Микола Морозюк.
У групі у "Динамо" зараз 7 очок, у "Янг Бойз" - 3 очки.