Спортогляд: "Барселона" між двох таборів

Копирайт изображения Juan Manuel Serrano Arce/Getty Image caption Знаменитий футбольний клуб став заручником політичної ситуації у Каталонії

В огляді спортивних подій за тиждень:

Як "Барселона" намагається залишитися осторонь суперечок щодо незалежності Каталонії

Чому Льюїса Гамільтона вже можна записувати у список найвидатніших гонщиків

З якими досягненнями йде з великого тенісу знаменита Мартіна Хінгіс

Що порадив Златан Ібрагімовіч боксеру Ентоні Джошуа перед важливім боєм

"Барселона" не поспішає визначатися

На тлі глибокої політичної кризи у Каталонії увага спортивних оглядачів прикута до одного з головних символів регіону - легендарної "Барселони".

За словами британської Daily Telegraph, знаменитий футбольний клуб опинився "між двох таборів", адже серед його фанатів є як прихильники, так і опоненти відділення від Іспанії.

"У Каталонії краще за інших знають, що спорт - це політика, а політика - це спорт, і рано чи пізно всесвітньо відомому клубу доведеться визначитися із позицією щодо незалежності", - вважає газета.

Поки що ж команда "відчайдушно намагається" якомога довше залишатися осторонь суперечок з цього приводу.

У Каталонії краще за інших знають, що спорт - це політика, а політика - це спорт Daily Telegraph

За словами видання, слоган "Більше, ніж клуб" обрали для "Барселони" невипадково. У 20-му столітті команда здобула славу "клуба-бунтаря". Наприклад, у часи 37-річного правління Франко стадіон "Ноу Камп" залишався "одним із небагатьох місць, де можна було віддавати шану каталонській ідентичності", пише газета.

"Події останніх кількох місяців у Каталонії довели, що давні суперечки, розбіжності та звинувачення і досі живі, і люди знову шукають лідерства у своєму знаменитому футбольному клубі", - констатує Daily Telegraph.

Гамільтон на Олімпі

Британець Льюїс Гамільтон цими вихідними забезпечив собі вже четвертий титул чемпіона світу у перегонах "Формула-1". Але, на думку Guardian, навіть і без цього його можна було б остаточно вважати одним із найвидатніших гонщиків останнього часу.

Минуло вже 10 років з моменту його появи серед еліти королівських перегонів, і вердикт гоночної спільноти є одностайним: "Місце у пантеоні найвеличніших гонщиків йому забезпечене".

Копирайт изображения Clive Mason/Getty Image caption Преса пише, що Льюїс Гамільтон зараз на піку своєї сили

Цього сезону досягнення Гамільтона є особливо вражаючими, продовжує газета. У боротьбі із Себастьяном Феттелем із Ferrari британець не міг дозволити собі навіть незначної помилки.

"Це вимагало від Гамільтона абсолютної концентрації, відданості та майстерності. Все це він показав. Це здобуток гонщика, який досяг піку своєї сили", - із захопленням пише видання.

То чи означає це, що тепер гонщик неминуче почне здавати позиції? Експерти з такою теорією не погоджуються, адже, як демонструє практика, чимало спортсменів переживають справжній розквіт у віці від 30 до 33 років. Це період, коли у гонщиків є і досвід, і безстрашність, і мотивація.

Гамільтону, як нагадує Guardian, зараз 32.

Третій вихід на пенсію

Американська New York Times віддає шану видатній тенісистці Мартіні Хінгіс, яка у віці 37 років оголосила про завершення кар'єри. І хоча вона йде з великого тенісу вже втретє, мало хто сумнівається, що цей "вихід на пенсію" для швейцарки стане остаточним.

До того ж, на цей раз Хінгіс йде після переможної серії - хоча і у парному розряді. У минулому ж це ставалося за досить неприємних обставин. У 2003 році зачохлити ракетку її змусили травми та хронічний біль, а у 2006 - допінг-тест, який показав залишки кокаїну в організмі спортсменки.

"Вона іде на першому рядку світового рейтингу у парному розряді разом з Чжань Юнжань, її останньою партнеркою. Тож вона і справді іде на вершині, хоча вони і не спромоглися виграти останній свій турнір у Сінгапурі", - пише газета.

Втім, треба все ж зауважити, що перемоги у парному розряді не є настільки престижними, як у одиночному, наголошує видання.

"Парний розряд - це паралельній всесвіт на турнірах WTA та "Великого шолому". Фінальні матчі зазвичай відвідують мало глядачів, та й на основних телеканалах їх показують рідко. Зі своєю майстерністю на корті та феноменальними рефлексами Хінгіс змогла зійти на трон у цьому маленького королівстві та виграти 20 титулів "Великого шолома" у парному розряді", - пише New York Times.

Перемога Джошуа та порада Ібрагімовіча

Боксер Ентоні Джошуа розповів, що його перемозі над Карлосом Такамом передувала зустріч із футболістом Златаном Ібрагімовічем у роздягальні. І як розповідає британська Daily Mirror, зірка "Манчестер Юнайтед" дав Джошуа "чудову пораду".

"Він чув, як я раніше казав, що я не ідеальний, але стараюся. Він сказав, що треба казати "я ідеальний і навіть не стараюся", - наголосив боксер.

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За словами газети, Ібрагімовіч відвідав поєдинок на стадіоні Principality у Кардіффі разом із іншими 78 тисячами шанувальників боксу. Суддя зупинив бій у десятому раунді.

Футболіст був настільки вражений побаченим, що назвав Джошуа прикладом того, яким має бути боксер.

"Він потужний, добре рухається, він майстер нокаутів. Його особисті якості теж хороші, адже він ідеальний та природний", - цитує Ібрагімовіча газета.

"Навколо нього позитивна енергія, він добре себе показує. Саме тому його люблять, і саме тому він народний чемпіон".

Сам Джошуа після бою пообіцяв працювати над тим, щоб зібрати усі чемпіонські пояси цього року.

Він також заявив, що не ображається на публіку, яка була незадоволена тим, що двобій зупинили у десятому раунді.

Огляд підготувала Яна Люшневська, Служба моніторингу BBC.