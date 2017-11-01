Ліга Чемпіонів: Шахтар знову виграв у Феєнорда

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Донецький "Шахтар" обіграв голландський "Феєнорд" з рахунком 3: 1 в четвертому турі групового етапу "Ліги чемпіонів".

На 12-й хвилині рахунок на стадіоні "Металіст" в Харкові відкрив данський нападник Микола Йоргенсен. Але вже через дві хвилини форвард "Шахтаря" Факундо Феррейра зрівняв рахунок. А ще через три хвилини Марлос вивів українську команду вперед.

Марлос у середині другого тайму знову заробив гол для "Шахтаря".

В іншому матчі групи F італійський "Наполі" програв на своєму полі з рахунком 2: 4 англійському "Манчестер Сіті".

Після чотирьох турів "Ман Сіті" лідирує в групі з 12 очками, "Шахтар" на другому місці з дев'ятьма очками, "Наполі" набрав три очки і "Феєнорд" поки не має жодного бала.

У наступному п'ятому турі "Шахтар" зіграє на виїзді з "Наполі".