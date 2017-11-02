"Динамо" обіграло швейцарський "Янг Бойз"

  • 2 листопада 2017
Динамо-Янг бойз Копирайт изображения Getty Images

Київське "Динамо" перемогло швейцарський "Янг Бойз" у матчі групового турніру Ліги Європи з рахунком 1:0.

Перший тайм команди зіграли внічию.

Рахунок у матчі відкрив Віталій Буяльський на 70 хвилині.

Ця перемога дозволила "Динамо" вийти у 1/16 фіналу Ліги Європи.

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