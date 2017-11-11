Шахістка Анна Музичук не поїде на чемпіонат світу до Саудівської Аравії

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Українська шахістка Анна Музичук не поїде на чемпіонат світу з шахів до Саудівської Аравії через місцеві традиції. Про це вона написала у Facebook.

"Попри рекордний призовий фонд, я не збираюся грати в Ер-Ріяді. Так, я втрачу два чемпіонські титули. Але ризикувати своїм життям і весь час носити абайю? В усьому є межа, і хустки в Ірані було більш ніж достатньо", - додала українка.

Анна Музичук є володаркою титулу чемпіонки світу зі швидких і блискавичних шахів, який вона завоювала в кінці 2016 року у Катарі.

У лютому-березні 2017 року вона брала участь в чемпіонаті світу з шахів серед жінок в Ірані, де стала срібним призером. Тоді протягом турніру пані Музичук довелося носити хустку.