Стали відомими всі учасники Чемпіонату світу-2018 з футболу

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Визначився останній учасник чемпіонату світу з футболу, який у 2018 році пройде в Росії.

В останній зустрічі відбіркового етапу 32-у путівку розіграли між собою Перу і Нова Зеландія.

Збірна Перу обіграла національну команду Нової Зеландії в стиковому матчі з рахунком 2:0 і гарантувала собі участь у турнірі.

У першому стиковому матчі за право виходу на ЧС-2018 ні Перу, ні Нова Зеландія голів не забили.

Таким чином, тепер стали відомі всі 32 країни-учасниці фінальної частини чемпіонату. Серед них не буде України, яка не вийшла з групи. У своєму останньому матчі відбору збірна України на початку жовтня програла у Києві збірній Хорватії із рахунком 0:2.

За підсумками стикових матчів право поїхати на ЧС втратили, серед інших, збірні Італії, Ірландії, Греції і Гондурасу.

Крім того, за підсумками відбіркового турніру ще кілька традиційних учасників чемпіонату, в тому числі Нідерланди та Чехія, не змогли потрапити навіть у стикові матчі.

Таким чином, у ЧС-2018 беруть участь:

З Євразії: Франція, Швейцарія, Португалія, Іспанія, Ісландія, Англія, Бельгія, Данія, Швеція, Німеччина, Сербія, Хорватія, Польща, Росія, Південна Корея, Японія, Іран, Саудівська Аравія

З Північної та Південної Америк: Мексика, Коста-Рика, Панама, Колумбія, Перу, Аргентина, Уругвай, Бразилія

З Африки: Сенегал, Марокко, Нігерія, Туніс, Єгипет

З Австралії та Океанії: Австралії

Чемпіонат світу з футболу пройде у Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Перший матч зіграють на стадіоні "Лужники" в Москві.

Жеребкування фінальної стадії турніру відбудеться 1 грудня.