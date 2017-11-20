Померла екс-чемпіонка з тенісу Яна Новотна

Копирайт изображения Getty Images Image caption Яна Новотна вигарала Вімблдон після двох поразок у фіналах кількома роками раніше

Колишня переможниця Вімблдону, чеська тенісистка Яна Новотна померла у віці 49 років.

У Жіночій тенісній асоціації (WTA) заявили, що пані Новотна, яка хворіла на рак, "померла у спокої, оточена родиною".

Яна Новотна двічі зупинялася за крок від перемоги на Вімблдоні, коли у 1993 та 1997 роках програвала фінал турніру.

Зрештою, у 1998 році чеська спортсменка нарешті стала чемпіонкою після перемоги над Наталі Тозьєю.

Яна Новотна запам'яталась глядачам, коли у 1993 році розплакалася через поразку у фіналі від Штеффі Граф і її втішала герцогиня Кентська.

Тоді вона була попереду по ходу гри, однак у підсумку поступилася.

В інтерв'ю ВВС у 2015 році Яна Новотна, згадуючи про ту гру, зізнавалася: "На наступний день, хоча я й була сумна та розчарована, я відкрила газету й моє фото з герцогинею Кентською було на перших сторінках".

"На якусь мить я почувалася, неначе саме я була переможницею і то було чудове відчуття. У мене до цього часу є ті газети з тими гарними фото. Думаю, вони показують людський бік професійного тенісу, який запам'ятають люди замість того, що я програла", - додала спортсменка.

"Не можна сказати, що я найбільше пишаюся фіналом 1993 року, адже я програла гру, у якій вигравала. Але, можливо, він так багато значить для мене, адже, він зробив мене кращою тенісисткою та кращою людиною", - констатувала Яна Новотна.

Пам'ять

"Яна надихала як на корті, так і поза ним усіх, хто мав нагоду її знати", - заявив голова WTA Стів Саймон.

"Її зірка завжди сяятиме яскраво в історії WTA. Наші співчуття та думки з родиною Яни", - додав функціонер.

Яна Новотна славилася потужними подачами й у загальному індивідуальному заліку досягала другої сходинки.

Вона також дванадцятиразова переможниця турнірів Великого Шолому в жіночому парному розряді та чотириразова переможниця турнірів Великого Шолому у змішаному парному розряді.

У 2005 році вона увійшла до Тенісного залу слави.

Багато нинішніх та колишніх спортсменів висловили жаль з приводу її смерті.

"Вона була справжньою чемпіонкою у всіх сенсах цього слова і її тріумф у 1998 році буде довго жити у пам'яті", - йдеться у дописі на офіційному Twitter Вімблдона.