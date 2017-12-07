Копирайт изображения Getty Images Image caption Кріштіану Роналду знову випередив свого головного конкурента у цій нагороді - Ліонеля Мессі

Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду уп'яте отримав "Золотого м'яча" - знову випередивши свого головного суперника у цій номінації Ліонеля Мессі.

32-річний португалець вже другий рік поспіль отримує звання найкращого футболіста Європи.

Цього року на неї претендували троє футболістів: Роналду, аргентинець Мессі, що грає за іспанську "Барселону", і його колишній товариш по команді - бразилець Неймар, який нині виступає за "Парі Сен-Жермен".

Минулого сезону Роналду допоміг "Реалу" здобути перемогу у Лізі чемпіонів.

"Це те, чого я чекаю щороку, - заявив португалець. - Дякую моїм товаришам із "Реала" і всім іншим, хто допоміг мені досягти цього рівня".

За останні десять років ніхто, крім Мессі і Роналду, не зміг отримати нагороду "Золотого м'яча". Мессі також отримав її п'ять разів - і досі це був рекорд. Востаннє йому присуджувати це звання у 2015 році.

"Золотий м'яч" вручається щороку із 1956 року. Премію створив журнал France Football. Переможець премії обирається за підсумками голосування спортивних журналістів.

Із 2010 року "Золотий м'яч" проводився разом із премією "Гравець року ФІФА" і змінив назву на "Золотий м'яч ФІФА". Проте минулого року France Football припинив співпрацю із футбольною асоціацією і знову став вручати нагороду самостійсно.