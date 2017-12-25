Спортогляд: Вільямс, Мессі і Санта Клаус

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У спортогляді тижня читайте про таке:

Серена Вільямс повертається на корт

Чому бій Джошуа-Ф'юрі "неможливий"

Як пройшла зустріч Ліонеля Месі із Санта Клаусом

Як Льюіс Гемілтон "зраджує" команду Mercedes

Довгоочікуване повернення

Серена Вільямс повернеться на корт 30 грудня, пише Guardian. Американська тенісистка не грала в офіційних матчах після перемоги на цьогорічному Відкритому чемпіонаті Австралії в січні.

"Я щаслива повернутися на корт в Абу Дабі вперше після народження доньки у вересні", - сказала 36-річна американка.

Я щаслива повернутися на корт в Абу Дабі Серена Вільямс, Тенісистка

Окрім народження доньки Серена встигла ще й одружитися з Алексісом Оганяном в листопаді, але через тривалу відсутність опустилась на 22 сходинку світового рейтингу.

Першою суперницею 23-разової переможниці турнірів серії Великого шолому стане латвійська тенісистка Олена Остапенко, пише Guardian.

"Далекі від угоди"

Едді Хьорн, промоутер чемпіона світу з боксу Ентоні Джошуа, вважає, що поєдинок його підопічного зі скандально відомим Тайсоном Ф'юрі наразі "неможливий", пише Independent.

На думку Хьорна, умови Ф'юрі, який не боксував два роки та не володіє жодним титулом, є неприйнятними, адже він вимагає розподіл гонорару в пропорції 60% на 40% на свою користь та привілеї чемпіона, як-от право обрати роздягальню першим та почесного виходу на ринг другим.

Промоутер заявив, що такі вимоги "змусили його розсміятися".

"Ми дуже далекі від угоди. Вона неможлива", - каже Хьорн.

Він вважає, що допоки Ф'юрі не повернеться на ринг та не проведе хоча б один два-поєдинки, розмови про двобій з Джошуа є марними.

"Не думаю, що Ф'юрі потрібно битися з Ентоні зараз. Він знає, що якщо б вони вийшли в ринг сьогодні, Джошуа відлупцював би його", - цитує Хьорна Independent.

"Щасливого Нового року"

Ліонель Мессі звозив дітей до резиденції Санта Клауса, пише Daily Mail. Суперзірка "Барселони" та збірної Аргентини опублікував в Instagram фото, на якому він у компанії дружини та двох синів зустрічаються із Санта Клаусом. Менше ніж за годину фото лайкнули майже мільйон користувачів.

Копирайт изображения Getty Images Sport Image caption Мессі каже, що дуже цінує сімейні цінності

Мессі, який "дуже цінує сімейні цінності", побажав "щасливого Нового року усім".

На думку видання, окрім проведення часу в родинному колі, аргентинець мав ще один привід для радості.

У суботу "Барса" розтрощила принципового суперника - мадридський "Реал" - на його полі, а сам нападник провів черговий феноменальний матч, забивши гол та зробивши вдалу передачу перед ще одним.

Тож різдвяні та новорічні свята гравці каталонського клубу святкуватимуть у статусі лідера іспанської Прімери із дев'ятиочковим відривом від найближчих суперників, пише Daily Mail.

Гемілтон обирає феррарі

Чемпіон світу з Формули-1 Льюіс Гемілтон, який виступає за команду Mercedes, "має слабкість" до автівок Ferrari, пише Daily Mirror.

"32-річний британець працює гонщиком на німецького виробника, але також має слабкість до машин, які виготовляє його головний конкурент", - зауважує видання.

Копирайт изображения CRISTINA QUICLER/AFP Image caption У світі існує лише 499 таких машин

Американський актор та комік Кінг Бах, чиє справжнє ім'я Ендрю Б. Бачело, опублікував відео, на якому усміхнений Гемілтон демонструє свою червону LaFerrari. Ім'я гонщика можна побачити викарбуваним у салоні авто.

За інформацією Daily Mirror, у світі існує лише 499 таких машин. Серед інших, власниками цієї моделі є кухар Гордон Ремзі та співак Джастін Бібер, а вартість моделі LaFerrari стартує від 1,3 мільйона доларів.

Ілля Глущенков, Служба моніторингу ВВС.