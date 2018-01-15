Марта Костюк: історія злету 15-річної української сенсації

Копирайт изображения Scott Barbour/Getty

Перший у 2018 році тенісний Grand Slam стартував з сенсації. На Australian Open 15-річна українка Марта Костюк, яка наразі посідає у світовому рейтингу 521-шу позицію, для якої то був перший в кар'єрі матч основної сітки турніру такого рангу, перемогла 25-ту сіяну китаянку Пен Шуай.

Причому перемога виявилася вельми переконливою - 6:2, 6:2.

Власне, враховуючи, що торік Костюк виграла юніорський Australian Open в одиночному розряді, а US Open у парному, перший гучний сюрприз Марти на дорослому рівні аж надто сильно дивувати не повинен. Однак то лише на перший погляд. Варто зазначити, що до основної сітки турніру юна українка пробилася крізь сито кваліфікації, в якому провела три важких трисетових поєдинки. У них Марта перемогла австралійку Аріну Родіонову, чилійку Даніелу Сеґель і чешку Барбору Крейчикову.

Тепер, після перемоги над Пен Шуай, Костюк стала наймолодшою за останніх 22 роки тенісисткою, яка змогла пробитися до другого кола Australian Open.

У 1996-му до чвертьфіналу Відкритого чемпіонату Австралії у віці 15 років і чотири місяці дійшла Мартіна Гінґіс.

Марті зараз 15 з половиною і в неї є достатньо потенціалу, щоб сягнути тих вершин, на яких тривалий час перебувала легендарна швейцарка.

Генетика

Марта Костюк виросла в спортивній родині. Батьки віддали доньку на акробатику, і до 11-ти років дівчинка продемонструвала результат рівня майстра спорту. Звання Марта не отримала лише через вікові обмеження.

Однак на тому акробатичні успіхи маленької киянки й обмежилися. Надалі вона сконцентрувалася виключно на тенісі - виді спорту, яким почала займатися у п'ять років на кортах батькового комплексу "Антей".

Тренуватися дитина почала під керівництвом матері, однієї з найсильніших тенісисток України кінця 80-х - початку 90-х років Талини Бейко. Також до тенісного становлення Марти причетний її дядько, мамин рідний брат Тарас Бейко, що був чемпіоном СССР у парному розряді і першим чемпіоном незалежної України в одиночному.

Спершу родина Костюків покладала великі сподівання на найстаршу з доньок Марію. Проте маючи гарні природні дані, дівчина тенісною кар'єрою не марила. Трохи подорослішавши, вона ще в шкільні роки не приховувала від батьків, що продовжує виступати лише для того, щоб поступити в один з американських вузів. Коли мрія здійснилася, теніс Марія покинула.

Натомість наймолодшу з сестер, семирічну Зоряну, мотивують досягнення середньої - Марти. Попервах нинішня героїня мельбурнських кортів не вражала, але розвинула тенісні таланти найперше завдяки впертості. З дитинства Марта дуже не любила програвати і страшно засмучувалася, коли в неї щось не виходило.

Стрімкий зліт

Проте завзяття, з яким працювала дитина, дарма не минало, і вже у десятирічному віці, тобто раніше, ніж з'явилася згадувана майстрівська вершина в акробатиці, прийшли перші тенісні перемоги. Влітку 2013 року на турнірі ТЕ серед дівчаток до 12-ти років Марта стала чемпіонкою і в одиночному розряді, і в парі з Анною Молчановою. Ще через рік Костюк у складі збірної України стала переможницею Europe Nations Challenge, чемпіонату континенту серед 12-річних.

Копирайт изображения Scott Barbour/Getty Image caption Після нагородження Марта привітала усіх словами "Слава Україні", що потішило представників української діаспори

У 2016-му Костюк видала серію з 13-ох перемог поспіль, завдяки чому здобула два юніорських титули і завершила рік у першій трійці світового рейтингу серед 14-річних.

А початок 2017-го вийшов узагалі феєричним. На дебютному для себе Australian Open серед юніорок Марта стала чемпіонкою, причому здолала у фіналі на три роки старшу від себе швейцарку Ребекку Масарову, тенісистку, якій влітку 2016-го, в фіналі Відкритого чемпіонату Німеччини поступилася без варіантів.

Представників української діаспори, які підтримували її впродовж турніру, після нагородження Марта порадувала вітанням "Слава Україні".

Після мельбурнської перемоги в січні 2017-го про Костюк заговорили на повен голос. Особливо в Україні. Якоїсь миті Марта стала дуже популярною. Настільки, що величезна увага з боку ЗМІ почала лякати її маму. Побоюючись, що донька надто часто відволікатиметься на навколо спортивні речі, Талина Бейко воліла працювати з підопічною за кордоном.

Хорватський слід

Добре, що на той час їхати було куди, адже Марта встигла підписати контракт з хорватським тренером Іваном Любічічем, який теж не так давно був топовим тенісистом і навіть входив до трійки найсильніших рейтингу АТР.

Марта Костюк зазначала, що співпрацею з Іваном задоволена ще й тому, що наставник дає їй чимало уваги: "Любічіч, який тренує також Роже Федерера, запропонував мені контракт на найкращих умовах, поряд нас працює лише четверо. Про що ще можна мріяти?"

У цій співпраці можна знайти певний символізм. Адже на початку 2000-х колишній українських легколатлет Олег Семираз був тренером з фізпідготовки в одного з найталановитіших тенісистів того часу, хорвата Маріо Анчіча, який у 2006-му входив до топ-10 світового рейтингу.

Нині, навпаки, хорватський тренер допомагає підійматися найобдарованішій з українок. З початком співпраці з Любічічем Костюк має змогу тренуватися у тенісній академії в Каннах.

Виступ у парламенті

"Доброго дня усім присутнім. Мене звати Марта Костюк, мені 13 років, і я все життя займаюся спортом", - цими словами дівчина розпочала свій виступ з трибуни Верховної ради у березні 2016-го. До стін парламенту Марта прийшла з ініціативи нардепа від Радикальної партії, першого в незалежній історії України чемпіона світу з плавання Дениса Силантьєва.

У трихвилинному виступі Костюк намагалася пояснити народним обранцям, що усі перемоги в українському спорті можливі не завдяки, а в супереч матеріальним реаліям.

"У мене не було б таких досягнень, якби не зусилля моєї родини, - казала Марта. - Тільки вона робить усе можливе й неможливе, щоб у мене був нормальний тренувальний процес, щоб я могла їздити на змагання", - казала вона.

Копирайт изображения Clive Brunskill/Getty Image caption "Все життя займаюся спортом"

"Добре розумію, що сьогодні в бюджеті немає грошей, на Донбасі йде війна і в країні економічна криза, але я хотіла б звернутися до всіх депутатів і політиків: ви - дорослі розумні люди, невже ви не можете прийняти закон, який зробить так, щоб бізнесмену було вигідно допомагати спорту? Я не політик, але впевнена: якщо держава гарантує зниження податків в обмін на те, що бізнес дасть кошти якомусь конкретному спортсмену чи федерації, то він на це погодиться", - продовжила тенісистка.

Марта знає, про що говорить. На зорі кар'єри вона їздила на змагання виключно за гроші одного з колишніх учнів мами, який погодився профінансувати перші міжнародні старти талановитої дівчини, не розраховуючи, що його вкладення повернуться.

Власне, завдяки тій людині Марта мала змогу змагатися впродовж перших двох років, а потім поступово почала заробляти сама. Але то були не ті гроші, які б дозволяли безбідно функціонувати.

Більше того, після перемоги доньки на юніорському Australian Open Талина Бейко зізнавалася, що ще за рік до того ситуація виглядала критичною. Попри стабільно високі результати, спонсорів у Марти не було, а сама тренерка, повністю зосередившись на роботою з донькою, змушена була розформувати свої групи і додаткового заробітку теж не мала.

Тоді на плаву Костюк втрималася виключно завдяки матеріальній підтримці очільника Федерації тенісу України Сергія Лагура.

В очікуванні зустрічі зі Світоліною

Тепер, з початком виступів на серйозному дорослому рівні, прибутки Марти повинні вирости. Навіть з урахуванням, що до досягнення 18-річного віку спортсменка змушена миритися з обмеженням на виступи у турнірах із серії WTA.

Лише за потрапляння до другого раунду Australian Open Марта отримає 80 тисяч доларів (без вирахування податків).

Копирайт изображения Jack Thomas/Getty

Шанси на вихід до 1/16 фіналу Костюк має теж доволі високі. З австралійкою Олівією Роґовською, яка у світовому рейтингу йде 162-ю, Марті буде впоратися легше, ніж з Пен Шуай.

У разі ж потрапляння до третього кола суперницею Костюк може стати її землячка Еліна Світоліна, яку після швидкого вильоту американки Вінус Вільямс називають головною фавориткою турніру поряд із румункою Сімоною Галеп.

Світоліна 2018-й розпочала вельми переконливо. Наразі вона виграла всі шість проведених матчів, що допомогло перемогли на турнірі в Брісбені і стартувати з перемоги над сербкою Іваною Йоровіч на Australian Open. У другому колі Світоліній протистоятиме 49-та ракетка світу Катерина Синякова з Чехії. Далі, можливо, Костюк.

Перша в історії українська перемога на Grand Slam в одиночному розряді виглядає дедалі реальнішою. Однак Марта Костюк була б не проти зіпсувати плани землячки і зазіхнути на досягнення Гінґіс.