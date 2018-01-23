Олімпійська збірна показала форму та вирушила на змагання

Копирайт изображения UNIAN Image caption Учасники урочистої церемонії проводів збірної України на Зимові Олімпійські ігри 2018

У Києві у Національній філармонії України презентували нову форму олімпійської збірної команди України. Про це повідомив Національний олімпійський комітет.

Також у вівторок пройшли урочисті проводи української збірної на XXIII зимові Олімпійські Ігри.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Новою формою українську команду забезпечив спортивний партнер НОК з 2015 року PEAK Sport.

У НОК повідомили, що участь в іграх візьмуть 2500 атлетів з-понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород у 15 зимових видах спорту.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Автором парадної колекції знову виступив Андре Тан.

"Кожен член збірної отримує понад 50 найменувань спортивного екіпірування, яке призначене як для офіційних церемоній, так і повсякденного носіння", - уточнили у комітеті.

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Зимова Олімпіада відбуватиметься з 9 до 25 лютого в південнокорейському Пхьончхані.