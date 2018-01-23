Олімпійська збірна показала форму та вирушила на змагання
У Києві у Національній філармонії України презентували нову форму олімпійської збірної команди України. Про це повідомив Національний олімпійський комітет.
Також у вівторок пройшли урочисті проводи української збірної на XXIII зимові Олімпійські Ігри.
У НОК повідомили, що участь в іграх візьмуть 2500 атлетів з-понад 90 країн світу, які розіграють 102 комплекти нагород у 15 зимових видах спорту.
"Кожен член збірної отримує понад 50 найменувань спортивного екіпірування, яке призначене як для офіційних церемоній, так і повсякденного носіння", - уточнили у комітеті.
Зимова Олімпіада відбуватиметься з 9 до 25 лютого в південнокорейському Пхьончхані.