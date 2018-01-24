Ліга націй: Україна зіграє з Чехією і Словаччиною
У Лозанні відбулося жеребкування дебютної Ліги націй - футбольного турніру, нещодавно заснованого УЄФА.
55 європейських збірних були розподілені на чотири ліги відповідно до рейтингу УЄФА.
Україна увійшла до ліги B, де у першій групі зіграє зі збірними Чехії та Словаччини.
У цій же лізі зіграють:
- Група 2: Росія, Швеція, Туреччина
- Група 3: Австрія, Боснія і Герцеговина, Північної Ірландія
- Група 4: Данія, Ірландія, Уельс.
Ліга А виглядатиме так:
- Група 1: Німеччина, Франція, Нідерланди
- Група 2: Бельгія, Швейцарія, Ісландія
- Група 3: Польща, Італія, Португалія
- Хорватія, Англія, Іспанія
Тренер української збірної Андрій Шевченко так прокоментував участь української команди в цьому турнірі:
"Це чудове змагання, аби випробувати молодих гравців. Це ще один шанс поборотися за путівку на Чемпіонат Європи", - сказав він після жеребкування у Лозанні.
Як пройде Ліга націй?
Як повідомляє УЄФА, мета нового турніру - "замінити більшість товариських матчів збірних офіційними" і дозволити їм "грати з рівними за класом командами".
Участь в турнірі візьмуть 55 збірних. Команди розподіляються по чотирьох лігах (A, B, C і D) відповідно до їхнього рейтингу.
Матчі будуть проводитися вдома і на виїзді у вересні-листопаді 2018 року.
Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть у фінал, який відбудеться у червні 2019 року.
Переможці груп ліг В, С і D дістануть підвищення в класі. Найгірші команди в групах ліг А, В і С вилетять до нижчої ліги.
"Таким чином, європейські збірні будуть боротися або за перемогу в Лізі націй, або за вихід у вищий дивізіон, або за збереження місця в своєму дивізіоні", - зазначили в УЄФА.