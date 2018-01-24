Ліга націй: Україна зіграє з Чехією і Словаччиною

Копирайт изображения Getty Images Image caption Жеребкування відбулося у Лозанні 24 січня

У Лозанні відбулося жеребкування дебютної Ліги націй - футбольного турніру, нещодавно заснованого УЄФА.

55 європейських збірних були розподілені на чотири ліги відповідно до рейтингу УЄФА.

Україна увійшла до ліги B, де у першій групі зіграє зі збірними Чехії та Словаччини.

У цій же лізі зіграють:

Група 2: Росія, Швеція, Туреччина

Група 3: Австрія, Боснія і Герцеговина, Північної Ірландія

Група 4: Данія, Ірландія, Уельс.

Ліга А виглядатиме так:

Група 1: Німеччина, Франція, Нідерланди

Група 2: Бельгія, Швейцарія, Ісландія

Група 3: Польща, Італія, Португалія

Хорватія, Англія, Іспанія

Тренер української збірної Андрій Шевченко так прокоментував участь української команди в цьому турнірі:

"Це чудове змагання, аби випробувати молодих гравців. Це ще один шанс поборотися за путівку на Чемпіонат Європи", - сказав він після жеребкування у Лозанні.

Як пройде Ліга націй?

Копирайт изображения AFP Image caption Так виглядатиме трофей переможців

Як повідомляє УЄФА, мета нового турніру - "замінити більшість товариських матчів збірних офіційними" і дозволити їм "грати з рівними за класом командами".

Участь в турнірі візьмуть 55 збірних. Команди розподіляються по чотирьох лігах (A, B, C і D) відповідно до їхнього рейтингу.

Матчі будуть проводитися вдома і на виїзді у вересні-листопаді 2018 року.

Переможці чотирьох груп ліги А вийдуть у фінал, який відбудеться у червні 2019 року.

Переможці груп ліг В, С і D дістануть підвищення в класі. Найгірші команди в групах ліг А, В і С вилетять до нижчої ліги.

"Таким чином, європейські збірні будуть боротися або за перемогу в Лізі націй, або за вихід у вищий дивізіон, або за збереження місця в своєму дивізіоні", - зазначили в УЄФА.