Australian Open: Возняцкі вперше виграла чемпіонат
Каролін Возняцкі з Данії перемогла румунку Сімону Халеп і отримала перше місце в рейтингу на Australian Open.
У фінальному поєдинку чемпіонату на Rod Laver Arena в Мельбурні Возняцкі виграла з рахунком 7-6 (7-2) 3-6 6-4.
До фіналу "Великого шолому" пані Возняцкі вже доходила вісім років тому, але програла. Раніше вона займала 74 місце в рейтингу серед ракеток світу.
"Я мріяла про цю хвилину протягом багатьох років, і бути сьогодні тут - це мрія", - сказала тенісистка Возняцкі.
- Світоліна не змогла потрапити до півфіналу Australian Open
- Марта Костюк: історія злету 15-річної української сенсації
Пані Возняцкі стала першою данкою, яка виграла у "Великому шоломі".
Пані Халеп повідомила, що засмучена, бо також сподівалася отримати перше місце в чемпіонаті, але сказала, що Возняцкі "краще грала".
Призовий фонд змагань складає 55 мільйонів австралійський доларів (понад 40 мільйонів доларів США).