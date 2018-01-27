Australian Open: Возняцкі вперше виграла чемпіонат

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Каролін Возняцкі з Данії перемогла румунку Сімону Халеп і отримала перше місце в рейтингу на Australian Open.

У фінальному поєдинку чемпіонату на Rod Laver Arena в Мельбурні Возняцкі виграла з рахунком 7-6 (7-2) 3-6 6-4.

До фіналу "Великого шолому" пані Возняцкі вже доходила вісім років тому, але програла. Раніше вона займала 74 місце в рейтингу серед ракеток світу.

"Я мріяла про цю хвилину протягом багатьох років, і бути сьогодні тут - це мрія", - сказала тенісистка Возняцкі.

Пані Возняцкі стала першою данкою, яка виграла у "Великому шоломі".

Копирайт изображения Reuters Image caption Возняцкі та Халеп обійнялися наприкінці матчу

Пані Халеп повідомила, що засмучена, бо також сподівалася отримати перше місце в чемпіонаті, але сказала, що Возняцкі "краще грала".

Призовий фонд змагань складає 55 мільйонів австралійський доларів (понад 40 мільйонів доларів США).