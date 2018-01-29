КНДР скасовує спільний захід з Півднем перед Олімпіадою

Копирайт изображения Reuters Image caption Спільна жіноча команда з хокею на льоду з Північної і Південної Кореї має взяти участь у змаганнях відповідно до угоди, досягнутої між обома країнами.

Північна Корея скасувала культурну подію, яку планували провести спільно з Півднем, повідомили в Сеулі.

Захід планували на горі Кімгансан у КНДР, який мав пройти перед Олімпійськими іграми.

Своє рішення КНДР пояснили тим, що південнокорейські ЗМІ поширюють "образливі" повідомлення про Північ.

Але у заяві підкреслюють, що необхідно дотримуватися всіх угод, які уклала Південна та Північна Корея між собою.

На цьому заході планували арт-спектакль та демонстрацію тхеквондо.

Також ЗМІ зазначають, що Пхеньян невдоволений позицією південнокорейської преси про військовий парад, який пройде в Пхеньяні 8 лютого, за день до початку Олімпіади.

Серед країн виникали побоювання, що налагодження зв'язків між Кореями може вплинути на міжнародні санкції проти Півночі через її ядерну програму.

Обидві Кореї раніше погодилися маршувати під прапором "єдиної Кореї" на зимових Олімпійських іграх у Пхьончхані. США та їхні союзники наполягали на продовженні тиску на КНДР.

Раніше офіційний Сеул повідомив про те, що Північна Корея відправить спортсменів на зимові Олімпійські ігри в лютому 2018 року.

До олімпійської делегації КНДР мають увійти спортсмени, чиновники та група вболівальників.