Ліга чемпіонів: "Реал" виграв у "Парі Сен-Жермен"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Кріштіану Рональду забив два голи

"Реал" переміг "Парі Сен-Жермен" у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Першими відкрили рахунок у протистоянні французи - Адріен Рабіо на 33-й хвилині, скориставшись помилкою суперника.

Однак на 45-й хвилині - Кріштіану Роналду реалізував пенальті після фолу.

Пізніше на 83-й хвилині підопічні Зінедіна Зідана обіграли "ПСЖ" 2:1 після помилки від воротаря парижан.

Третій гол забив гравець "Реала" Марко Асенсіо.

Гра тривала на стадіоні Сантьяго Бернабеу в Італії.

У такий спосіб "Реал" забезпечив досить непоганий результат перед повторним поєдинком, який відбудеться вже у Парижі 6-го березня.