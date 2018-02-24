Хто став "королевою Ігор" у Пхьончхані?

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Чеська сноубордистка Естер Ледецка стала першою жінкою, яка отримала дві золоті медалі у двох різних видах спорту на зимовій Олімпіаді - в паралельному гігантському слаломі та в супергіганті на гірських лижах.

Вона є п'ятим спортсменом серед тих, хто переміг у двох видах спорту на одній Олімпіаді, але першою, хто виборов перемогу серед непов'язаних дисциплін.

Колі пані Ледецку запитали, чи вважає вона себе "королевою Ігор", вона відповіла, що не має подібних відчуттів, "але звучить добре".

"Найліпше, що є у моїй роботі - це перегони. Я почуваюся добре у цій бульбашці і зосереджуюсь на собі. Я думаю, що це допомагає мені".

Перемога Ледецки у лижах була однією з найбільших потрясінь Олімпіади у Пхьончхані.

Дворазова чемпіонка світу випередила супротивників на секунду, але виглядала спокійно протягом усього раунду.

"Мабуть, це найкраща історія із Ігор, абсолютно неймовірна. Яка спортсменка! Виграти навіть в одній дисципліні із лижами досить складно", - заявив коментатор BBC Sport та п'ятиразовий олімпієць Грехем Белл.

Естер Ледецка у два роки стала на лижі, а коли їй було п'ять - на сноуборд.

Срібло взяла австрійка Анна Файт-Феннінгер (+0,01 секунди), бронзу - Тіна Вайратер (+0,11), яка принесла Ліхтенштейну першу медаль Олімпійських ігор з 1988 року.