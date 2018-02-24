Світоліна перемогла росіянку в фіналі турніру WTA

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Еліна Світоліна зберегла свій титул чемпіона Дубаї Duty Free, обігравши росіянку Дар'ю Касаткіну із рахунком 6:4, 6:0.

Перший сет українка виграла з рахунком 6:4, а в другому розгромила свою суперницю - 6:0. Поєдинок тривав 1 годину і 11 хвилини.

Перемога турніру серії WTA в Дубаї принесла пані Світоліній понад 2,5 мільйона доларів.

Українська тенісистка отримала перший номер посіву ще торік.

Торік пані Світоліна також виграла турнір в Дубаї.

"Це був дивовижний тиждень", - сказала пані Світоліна.

"Коли я прийшла сюди, я нічого не очікувала, і тут я знову тримаю цей трофей", - сказала українка.

У січні Еліна Світоліна вже отримала один титул.

Вона перемогла в австралійському Брісбені в турнірі з призовим фондом майже 900 тисяч доларів.

Росіянка Касаткіна - 24 ракетка світу, у півфіналі змагалася із іспанкою Гарбінє Мугурусою.