Раптово помер капітан італійської "Фіорентіни"

  • 4 березня 2018
твіттер фіорентини Копирайт изображения ACF Fiorentina
Image caption Спортсмену був 31 рік

Італійський футбольний клуб "Фіорентіна" підтвердив дані про раптову смерть свого капітана Давіде Асторі.

Повідомляється, що спортсмен помер уві сні у готелі перед виїзною грою з "Удінезе" внаслідок "несподіваного захворювання".

Йому був 31 рік.

Безпосередні причини смерті ще встановлюються.

Матч італійського чемпіонату "Удінезе" - "Фіорентіна" скасували, а згодом вирішили перенести на інший день решту ігор туру.

Давіде Асторі грав на позиції захисника.

За "фіалок" Давіде Асторі офіційно зіграв 58 матчів з 2016 року.

Окрім "Фіорентіни" він виступав також за юнацькі команди "Мілана", "Кальярі", "Рому" та за збірну Італії - за "Скуадру Адзуруу" Асторі зіграв 14 матчів, на його рахунку один гол.

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