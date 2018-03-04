Копирайт изображения ACF Fiorentina Image caption Спортсмену був 31 рік

Італійський футбольний клуб "Фіорентіна" підтвердив дані про раптову смерть свого капітана Давіде Асторі.

Повідомляється, що спортсмен помер уві сні у готелі перед виїзною грою з "Удінезе" внаслідок "несподіваного захворювання".

Йому був 31 рік.

Безпосередні причини смерті ще встановлюються.

Матч італійського чемпіонату "Удінезе" - "Фіорентіна" скасували, а згодом вирішили перенести на інший день решту ігор туру.

Давіде Асторі грав на позиції захисника.

За "фіалок" Давіде Асторі офіційно зіграв 58 матчів з 2016 року.

Окрім "Фіорентіни" він виступав також за юнацькі команди "Мілана", "Кальярі", "Рому" та за збірну Італії - за "Скуадру Адзуруу" Асторі зіграв 14 матчів, на його рахунку один гол.

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