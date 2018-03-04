Українська тенісистка Цуренко вдруге виграла турнір у Мексиці

Копирайт изображения abiertomexicanodetenis.com Image caption Цуренко посідає 40 позицію у світовому рейтингу тенісисток

Українка Леся Цуренко вдруге виграла тенісний турнір Abierto Mexicano Telcel в Акапулько. У фіналі вона перемогла швейцарку Стефані Фогель (5-7, 7-6, 6-2).

"Спочатку я була втомлена і не показувала свого найкращого тенісу. Але протягом гри я покращила свої результати", - розповіла Леся Цуренко.

На шляху до фіналу українка перемогла американку Лорен Девіс, Арину Родіонову і Дар'ю Гаврилову, які представляють Австралію, а також француженку Крістіну Младенович.

Вона пообіцяла також приїхати наступного року, щоб спробувати втретє виграти титул.

До цього двічі Abierto Mexicano Telcel вигравали лише чотири тенісистки, зокрема Венус Вільямс.

Копирайт изображения abiertomexicanodetenis.com Image caption Суперниця українки Стефані Фогель зі Швейцарії

Оглядачі відзначають, що протягом перших двох сетів гра була рівною (перший українка програла, другий - виграла), але у третьому Леся Цуренко захопила ініціативу й остаточно перемогла.

За перемогу в турнірі вона отримала 43 тис. доларів премії та 280 рейтингових балів.

Наразі Леся Цуренко займає 40 позицію у світовій таблиці тенісисток та є другою ракеткою України (першою є Еліна Світоліна, яка займає четверту позицію у світовому заліку).

Копирайт изображения abiertomexicanodetenis.com Image caption За перемогу в турнірі Леся Цуренко отримала 43 тис. доларів премії та 280 рейтингових балів

Турнір Abierto Mexicano Telcel входить до переліку Світового туру ATP 2018 - елітний світовий турї, що проводиться Асоціацією Тенісистів Професіоналів.

Лесю Цуренку привітав президент України Петро Порошенко.

"Українські тенісистки продовжують серію перемог. Наша Леся Цуренко виборола першість на турнірі Abierto Mexicano Telcel в Акапулько Україна пишається тобою!" - написав він у Twitter.