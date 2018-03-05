Паралімпіада-2018: хто їде і чого чекати від українців?

Копирайт изображения UNIAN Image caption Паралімпійці з прапором під час проводів збірної на Ігри

У корейському Пхьончхані 9 березня стартують зимові Паралімпійські ігри.

Українська команда виїхала на місце змагань ще 1 березня і розраховує серйозно втрутитися в боротьбу за нагороди.

"Нехай не ображаються олімпійці, але для нас важлива перемога, а не олімпійський принцип", - заявив під час проводів команди голова Паралімпійського комітету України Валерій Сушкевич.

Звучить зухвало, але практика показує, що українські спортсмени-паралімпійці в останніх два десятиріччя є фаворитами на всіх змаганнях, у яких беруть участь.

До Пхьончхана українці вирушили відносно невеликим складом. Загальна кількість спортсменів - 33.

Скільки ж було в олімпійській збірній України на 23-х зимових Іграх, котрі завершилися 25 лютого. У випадку з паралімпійцями є своя специфіка. На десятьох атлетів з обмеженнями зору припадає десять гайдів, людей, які допомагатимуть спортсменам стартувати і пересуватися трасою.

Тому фактично учасників зимової Паралімпіади від України - 23, а ще десятеро наших представників поїхали до Кореї в статусі спортсменів-провідників.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Юлія Батенкова-Бауман під час церемонії нагородження біатлоністів на Паралімпіаді у Ванкувері, 19 березня 2010 р.

Чемпіони

Найтитулованішою спортсменкою у команді є 34-річна Юлія Батенкова-Бауман, котра на попередніх трьох Паралімпіадах у лижних перегонах і біатлоні здобула 13 нагород - 9 срібних і чотири бронзових.

Власне, зараз відсутність золота мотивує Батенкову-Бауман найбільше. Юлія - людина дуже трагічної долі. До восьми років у рідному Сімферополі вона займалася гімнастикою. В 1991-му життя перевернулося через ДТП, яка забрала у дівчинки маму і брата. Сама ж Юля втратила руку. Можливість займатися спортом надала сенс життю.

На п'яту в своєму житті Паралімпіаду поїхав 39-річний харків'янин Віталій Лук'яненко, котрий змагається серед біатлоністів із вадами зору. З попередніх чотирьох Ігор бодай по одній медалі Лук'яненко привозив і назбирав колекцію з восьми нагород, чотири з яких золоті.

Також у статусі чотириразової чемпіонки Паралімпіад у біатлоні та лижних гонках вирушила на треті в житті Ігри 27-річна Олександра Кононова, котра народилася у Росії, але з дитинства була під опікою бабусі в селі Шевченкове Броварського району на Київщині.

Через захворювання остеомієлітом права рука дівчинки стала коротшою за ліву. Олександра знайшла в собі сили і з 13-ти років почала активно займатися спортом.

Характерні бійці

Максим Яровий з Миколаївщини був бойовим сільським хлопцем, закінчував середню школу і збирався отримувати освіту. Проте падіння з восьмиметрової висоти прикувало 15-річного юнака до інвалідного візка.

Максим виявив неабиякі зусилля, аби змусити себе тренуватися. Старання не були марними. На попередній Паралімпіаді в Сочі 24-річний Яровий виграв два срібла і бронзу в лижних гонках і біатлоні.

Киянин Анатолій Ковалевський з дитинства дуже любив біатлон. Він захопився цим видом завдяки перемогам першого покоління видатних українських біатлоністок калібру Олени Зубрилової та Олени Петрової.

Хлопець бажав займатися біатлоном й сам, однак на заваді були вроджені вади зору. Анатолій залишався наполегливим і продовжував тренуватися. Завдяки працелюбності й пробився у паралімпійську збірну, а чотири роки тому в Сочі здобув срібло в гонці на 15 км. Нині Ковалевському - 28 і він спробує поповнити медальну колекцію.

23-річному Ігореві Рептюху з села Гурбинці на Чернігівщині - 23 і на попередніх Іграх у Сочі він теж виграв срібло у лижній естафеті. Ігор ріс у багатодітній сім'ї. Біда з ним трапилася у п'ятирічному віці, коли внаслідок побутової травми він втратив усі пальці лівої руки. До Пхьончхана Рептюх вирушив як "головна медальна надія" України. Ще б пак, адже в сезоні-2016/2017 він став переможцем загального заліку Кубка світу.

Харків'янин Юрій Уткін, якому зараз 27, отримав інвалідність по зору в ранньому дитинстві, але любив бігати на лижах і зміг зарекомендувати себе перед місцевими тренерами. Юрій вже був срібним призером лижної естафети в Сочі і тепер разом із Рептюхом спробує здобути у Кореї командне золото.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Українська біатлоністка, дворазовий призер Паралімпійських ігор в Сочі (2014) Оксана Шишкова

В Пхьончхані здатен продемонструвати високий результат майже кожен з українських спортсменів. Зокрема й ті, для кого ці Ігри будуть першими в кар'єрі.

Мова про лижників Олександра Махоткіна, Ярослава Решетинського, Дмитра Суярка, Ольгу Прилуцьку, Наталю Рубановську, які виступатимуть серед атлетів з вадами зору, а також Григорія Вовчинського, Василя Кравчука, Тараса Радя, Сергія Романюка, Віталія Ситника, Ірину Буй, Богдану Конашук і Людмилу Ляшенко, які змагатимуться у когорті спортсменів з ураженням опорно-рухового апарату.

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Окрім суто спортивної, паралімпійці України матимуть ще й неабияку матеріальну мотивацію. Цьогоріч спортсмени з обмеженими можливостями вперше були прирівняні у преміальних до класичних олімпійців. Відповідно перемога на Паралімпіаді коштуватиме 125 тисяч дорарів, срібна нагорода - 75, бронзова - 50.

Для України ця зимова Паралімпіада - шоста в історії. На попередніх п'яти атлети виграли 90 медалей - 20 золотих, 34 срібних і 36 бронзових.

Найуспішнішими досі були Ігри в Турині-2006. Там українці здобули 25 медалей - сім золотих, дев'ять срібних і дев'ять бронзових.

25 медалей Україна здобула й на попередній зимовій Паралімпіаді в Сочі - п'ять золотих, дев'ять срібних і 11 бронзових.