Україна вийшла на п'яте місце на Паралімпіаді

Копирайт изображения Національний комітет спорту людей з інвалідністю Image caption Максим Яровий раніше вже здобував паралімпійське срібло і бронзу, але це золото для нього - перше

В другий день змагань на Паралімпіаді у Пхьончхані українська команда здобула ще одне золото і вийшла на п'яте місце у загальнокомандному заліку.

Другу золоту медаль приніс Максим Яровий, який переміг у лижних перегонах на довгій дистанції (15 км).

Таким чином українські паралімпійці здобули вже шість медалей:

Віталій Лук'яненко - золото у біатлонній гонці на 7,5 км;

Максим Яровий - золото у лижних перегонах на довгій дистанції (15 км);

Оксана Шишкова - срібло у біатлонній гонці на 6 км;

Ігор Рептюх - бронза у біатлонній гонці на 7,5 км;

Анатолій Ковалевський - бронза у біатлонній гонці на 7,5 км;

Людмила Ляшенко - бронза у біатлонній гонці на 6 км.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Віталій Лук'яненко (в центрі) і Анатолій Ковалевський (праворуч) після гонки на 7,5 км

Лідерами у командному заліку Паралімпіади є Сполучені Штати, на другій сходинці - Франція, на третій - Словаччина, на четвертій - Німеччини, а п'яту поділяє Україна та Канада, які поки що мають ідентичні показники.

Копирайт изображения pyeongchang2018.com Image caption Командний залік

Друге золото

Максим Яровий здобув перше паралімпійське золото у своїй кар'єрі, хоча на попередніх іграх чотири роки тому він вигравав срібло і дві бронзи.

"Яровий Максим вийшов на дистанцію останнім під номером 29, після відмітки 0,75 км він йшов шостим", - йдеться на сайті української паралімпійської збірної.

Копирайт изображения Національний комітет спорту людей з інвалідністю Image caption Максим Яровий

"Закінчив Максим дистанцію абсолютно непереможним випередивши свого суперника - чемпіона першого дня змагань (7,5 км коротка дистанція, біатлон) - американця Даніела Кносена на 43,7 секунди. Третім став - срібний призер чемпіонату світу 2017 року у Фінстерау- корейський спортсмен - Сін Еу Хуан", - додається у повідомоленні.

Інший українець, який брав участь у лижних перегонах на 15 км - 18-річний Тарас Радь, - посів сьоме місце.

Копирайт изображения Національний комітет спорту людей з інвалідністю Image caption Тарас Радь

У понеділок на Паралімпіаді змагатимуться жінки на довгій дистанції (15 км) та чоловіки (20), де також будуть представлені українські спортсмени.