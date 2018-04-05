УЄФА розслідує появу прапора "ДНР" на італійському стадіоні

Копирайт изображения Getty Images Image caption На матчі Ліги чемпіонів "Рома"-"Шахтар" в Римі у секторі італійських фанатів з'явився прапор самопроголошеної "ДНР". На фото - червень 2014 року, Донецьк

Інспектор з дисциплінарних та етичних питань УЄФА почав провадження проти італійського футбольного клубу "Рома" за появу на трибунах його стадіону символіки так званої "ДНР" у грі проти донецького "Шахтаря".

На відео, поширеному у соцмережах, видно, як один з вболівальників на секторі фанатів римлян розмахує прапором невизнаної республіки.

Повідомляється також і про інші прапори "ДНР" на тому матчі, однак на відео їх не видно.

Заборонена символіка

У четвер президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко повідомив, що йому надійшов офіційний лист від УЄФА про те, що організація розгляне випадок з прапором самопроголошеної "ДНР" 31 травня.

"Федерація футболу України вдячна УЄФА за оперативну реакцію та початок провадження щодо появи на трибунах забороненої символіки проросійських терористичних угруповань, які воюють проти України на Донбасі", - відзначив український футбольний чиновник.

"Також ми сподіваємося, що найближчим часом подібна символіка буде офіційно заборонена FARE. Ми не дозволимо використовувати футбол для пропаганди тероризму, екстремізму чи дискримінації", - додав Андрій Павелко.

FARE (Football Against Racism in Europe) - орган УЄФА, який розглядає скарги щодо проявів расизму та ксенофобії на офіційних футбольних матчах.

Раніше FARE кілька разів накладала санкції на українські команди та стадіони через появу суперечливої атрибутики.

ФФУ звернулася до цього органу через появу прапору "ДНР" на матчі Ліги чемпіонів 29 березня - українські футбольні функціонери наполягають, щоб символіку визнаних в Україні терористичними організаціями "ДНР" і "ЛНР" внесли до переліку забороненої на іграх під егідою УЄФА та ФІФА.

Донецький "Шахтар" зустрічався з "Ромою" в італійській столиці 13 березня. Тоді "гірники" програли й за підсумком двох матчів вилетіли з Ліги чемпіонів.