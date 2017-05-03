Хамелеон або оригінал - як правильно поводитися з колегами?

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Останнім часом стало популярним за будь-яких обставин "лишатися самим собою". Але чому цей принцип варто сприймати з обережністю, насамперед у професійному житті, пояснює оглядачка BBC Capital.

"Бути самим собою" перетворилося на найважливіше кредо сучасного життя. Йому намагаються слідувати керівники компаній, його проголошують у випускних промовах колишні студенти, а деякі фірми навіть зробили його критерієм відбору персоналу.

"Бути самим собою" прагне й Міхаель Фрідріх, віце-президент берлінського відділення канадської IT-компанії ScribbleLive. Для нього це означає ходити на роботу в шортах, а також розповідати потенційним клієнтам, що зараз він спить на підлозі в будинку друга, оскільки шукає квартиру.

Поки що гра за своїми правилами приносила Міхаелю тільки успіх. Він розмовляє кількома іноземними мовами і чудово опанував навички міжкультурного спілкування, тому що замість відвідування пар в університеті, подорожував світом. Його попередні посади були добре оплачуваними, а в ScribbleLive, попри досить екстравагантну поведінку, він вже отримав підвищення.

Копирайт изображения ScribbleLive London Image caption Міхаель Фрідріх прощається зі своїми колегами в Лондоні, перш ніж вирушити до Берліна. Понад 1280 кілометрів він збирається здолати на велосипеді

"Я не дуже турбуюся про імідж в традиційному сенсі цього слова. Я такий, який я є, - каже 44-річний чоловік. - Я приймаю себе і пишаюся собою".

Але чи повинні ми завжди "бути самими собою"? Наскільки відвертими ми маємо бути з колегами? І чи підходить це життєве кредо геть усім і кожному?

Вірний собі чи ситуації?

Надто розкута поведінка в деяких обставинах може мати небажані наслідки, зазначає професор Ермінія Ібарра, яка вивчає психологію співробітників та проблеми лідерства в Лондонській школі бізнесу та коледжі Insead у Франції.

Її дослідження, наприклад, свідчать, що коли співробітники на новій посаді не адаптують свою поведінку до нового статусу, вони ризикують зазнати поразки. Якщо людина на керівній посаді продовжує вести себе надто відверто, навіть по-панібратські, вона може втратити авторитет і довіру колег, вважає фахівець.

Копирайт изображения Benedict Johnson Image caption Вас призначили на посаду менеджера? Вочевидь, вам доведеться змінити свій стиль поведінки з колегами, вважає Ермінія Ібарра (на фото)

"Насправді, поводитися природно означає бути вірним самому собі, - каже професор Ібарра. - Але моє "я" може бути сьогодні не таким, яким воно було вчора або може бути завтра".

Іноді під приводом "природності поведінки" люди просто не хочуть залишати свою зону комфорту, каже Ібарра. Стикнувшись із необхідністю змінюватися, вони кажуть "це не моє", замість того щоб розвиватися і рости.

Соціальний психолог з Університету Міннесоти Марк Снайдер, поділяє людей на "хамелеонів" та "вірних собі", в залежності від того, як вони здатні адаптуватися до нових ситуацій. Він виявляє ці типи особистості за допомогою спеціального тесту.

Хамелеони протягом життя постійно грають різні ролі. Вони ретельно добирають слова і вибудовують лінію поведінки, щоби в різних соціальних обставинах справляти правильне враження, пояснює Снайдер.

На відміну від них, "вірні собі" завжди відверто демонструють свою справжню особистість.

Копирайт изображения Getty Images Image caption "Хамелеони" вміють підладжуватися під свого співрозмовника і вони досягають більшого успіху в кар'єрі, вважає психолог Марк Снайдер

Однак у професійному житті хамелеони часто мають перевагу. Адже керівні посади в корпораціях вимагають активної поведінки і вміння презентувати себе, а тому більших успіхів домагаються ті, хто вміє адаптуватися до різних ситуацій.

Це право ще треба завоювати

Інші дослідження свідчать, що право бути самим собою треба ще завоювати. І отже, мати "свої заскоки", як кажуть психологи, дозволяється тим, хто вже досяг певного статусу.

"Досвідчені люди забувають, що перш ніж вони стали "самими собою", вони багато років експериментували і виробляли свій власний стиль методом проб та помилок", - зазначає Ібарра.

Це не погана порада, але й не надто корисна

Коли вони радять молодим колегам або випускникам "знайти себе справжнього", вони забувають, що в них самих цей процес зайняв не менше 30 років.

До того ж, деякі молоді люди можуть подумати, що "бути самим собою" - це єдине, що їм потрібно зробити для успіху, застерігає Джеремайя Стоун, співробітник нью-йоркського кадрового агентства Hudson RPO.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Бути самим собою - ще недостатньо для того, щоб вас поважали

"Бути справжнім не означає, що ви маєте прийти на співбесіду або на роботу і поводитися там так, як із близькими друзями. Але це означає, що коли ви спілкуєтеся з людьми, вони розуміють, хто ви і що для вас важливо, розуміють ваші життєві принципи. Це не погана порада, але й на надто корисна".

Навіть Міхаель Фрідріх зазначає, що не давав би такої поради молодим людям.

"Усе починається зсередини, - каже він. - Як ви можете бути самим собою, якщо ви не знаєте себе? Спочатку пізнайте себе і з'ясуйте, що робить вас щасливим".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.