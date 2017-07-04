Як не витрачати гроші на шопінг і стати щасливим

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Існують кращі способи підняти собі настрій, ніж піддатися миттєвому імпульсу купувати, вважає оглядачка BBC Capital.

Мало що здатне так підбадьорити, як покупка. Шопінг є засобом від поганого настрою, свідчить дослідження, опубліковане в журналі "Психологія та маркетинг", а задоволення від нього схоже на наркотичний кайф.

В опитуванні, проведеному на сайті ebates.com 2016 року, 96% дорослих американців зізнались, що купували речі з метою підняти собі настрій.

Утім, переваги "шопотерапії" зазвичай дуже короткочасні і нерідко затьмарюються набагато сильнішим почуттям провини.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Коли ми сумуємо або стурбовані, наша здатність до самоконтролю знижується. В такому стані ми можемо ухвалювати погані рішення або робити незаплановані покупки

Проте, існують способи відчути приємне купівельне збудження, не витягаючи кредитну картку і не дорікаючи собі пізніше за марнотратство.

Що з нами відбувається?

"Вирушаючи в магазин, ми сподіваємось дати собі раду з негативними емоціями", - пояснює Джоанн Корриган, психолог із Сіднея, яка спеціалізується на терапії співчуттям - виду психологічної допомоги людям, які страждають від почуття ганьби та надмірної самокритики.

"Нам не подобається почуття тривоги або ніяковості, і тому ви вдаємося до миттєвих засобів покращити свій емоційний стан", - додає вона.

Якщо ми зрозуміємо, чому в нас виникає бажання купувати і чому ми почуваємося краще після покупки, чи зможемо ми обдурити свій мозок і викликати в собі позитивні емоції, не витрачаючи гроші?

Корриган впенена, що так. Для цього нам потрібно увімкнути "співчутливий мозок", а саме ту його частину, яка вгамовує почуття тривоги. Таким чином, нам не буде потрібно шукати короткочасних імпульсивних задоволень.

"Тривожна ділянка мозку відповідає за нейрохімічні речовини стресу - адреналін, кортизол і дофамін, але ви можете заспокоїти її, активізувавши іншу частину мозку, яка вивільняє ендорфіни та окситоцин. І ваше самопочуття кардинально зміниться", - зазначає Корриган.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Наш мозок має всі необхідні ресурси для того, щоб відчувати задоволення й без імпульсних вчинків

На думку економіста Корнельського університету Роберта Франка, головне в боротьбі з імпульсивними покупками - це самоконтроль.

Він згадує знаменитий "тест із зефіром", який проводив психолог зі Стенфорда Волтер Мішел у 1960-ті роки. Вивчаючи здатність дітей до самоконтролю, дослідник пропонував їм вибір між однією невеликою нагородою негайно або двома невеликими винагородами, якщо вони почекають.

Пізніші дослідження виявили, що діти, які зголосилися почекати довше, досягли більшого успіху в подальшому житті. Вони краще склали випускні іспити в школі, отримали більш якісну освіту і мали здоровий індекс маси тіла.

Виходить, що наш добробут у тривалій перспективі прямо залежить від здатності контролювати миттєві імпульси, підкреслює Франк.

"Ви повинні подивитися на наслідки своїх дій не в даний момент, а у майбутньому, але саме це викликає труднощі в багатьох людей", - відзначає Роберт Франк.

Як подолати миттєвий імпульс

Насправді, наш мозок має всі необхідні ресурси для цього.

Ми цілком здатні відчувати задоволення і радість й без імпульсивних вчинків. Але для цього нам потрібно зосередитися на інших почуттях - насамперед подяці та співчуттю.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Почуття вдячності, навіть за зовсім маленькі речі, допоможе вам протистояти імпульсивному бажанню купувати

Професор психології з Північно-Східного університету в Бостоні Девід Дестоно досліджує позитивні емоції вже протягом кількох десятиліть. Він виявив, що просте почуття подяки може серйозно вплинути на наші вчинки.

Під час одного експерименту, які Дестено проводить у своїй Лабораторії соціальних емоцій, він пропонував учасникам 30 доларів негайно або 70 доларів, якщо вони почекають три тижні.

Дослідник з'ясував, що ті випробувані, хто під час експерименту відчував подяку, були здатні подолати миттєвий імпульс і обирали другий варіант.

Інші радощі

Дестено продовжував спостерігати за учасниками експерименту протягом тижня. Він помітив, що ті, хто регулярно відчували подяку, були здатні протистояти імпульсивному бажанню купувати і мали вищий рівень самоконтролю.

"Коли ми відчуваємо вдячність, ми також отримуємо приємний досвід, який допомагає нам цінити майбутнє та зміцнює нашу самодисципліну", - зазначає дослідник.

Почуття вдячності допомагає протистояти імпульсивному бажанню купувати і приносить більш тривале задоволення

Цікаво, що лише однієї думки про те, за що ви відчуваєте вдячність, може бути достатньо. Навіть про щось дуже невелике.

Дестено радить постійно згадувати про маленькі прояви доброти інших людей: як вас пропустили вперед у черзі або зробили для вас щось приємне.

Зробіть й ви щось приємне для інших, і почуття вдячності повернеться до вас сторицею.

Аванс на майбутнє

Втім, якщо й це не допомагає впоратися з бажанням щось купити, психологи радять витратити гроші на когось іншого.

Професорка психології з Університету Британської Колумбії Елізабет Данн, досліджує зв'язок між відчуттям щастя та грошима.

Під час двох досліджень, які вона проводила в Канаді та Уганді, вона давала людям невелику суму грошей і пропонувала одній групі учасників витратити їх на себе, а другій - на когось іншого.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо ви не можете впоратися з бажанням купувати, спробуйте витратити гроші на когось іншого

Дослідження показали, що ті, хто купив щось для іншої людини, мали позитивні почуття набагато довше, ніж ті, хто витратив гроші на себе.

"Люди відчували себе набагато щасливішими, коли вони згадували, як зробили щось приємне не для себе, а для іншої людини", - розповіла професорка у своїй нещодавній промові на TEDx.

Отже, наступного разу, коли ви відчуєте нестерпне бажання купувати, згадайте щось, за що ви відчуваєте вдячність. А якщо й це не допоможе, купіть подарунок іншій людині.

Тривалі переваги цих дій допоможуть вам краще контролювати себе наступного разу.

"Чим частіше ви відчуваєте вдячність у вашому повсякденному житті, тим міцніше буде ваша сила волі і здатність протистояти миттєвим спокусам", - підсумовує професор Дестено.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.