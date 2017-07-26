Якщо робота більше не приносить задоволення

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Вам набридла робота, яка колись подобалась, можливо, ви навіть ненавидите її?

Як свідчать опитування, ця ситуація є досить поширеною.

Проте, не варто чекати, поки настане емоційне вигоряння, дещо можна зробити прямо зараз, радить оглядач BBC Capital.

Близько двох третин людей, які працюють у найрізноманітніших галузях, від заводських робітників до лікарів та пілотів, зазначають, що втратили інтерес до своєї роботи і відчувають високий ступень незадоволеності нею.

Серед основних причин працівники називають:

відчуття, що тебе не цінують,

необхідність виконувати велику кількість нудної і безглуздої роботи,

а також брак дійсно цікавих проектів.

Утім, ситуація не безнадійна. Якщо ви готові докласти зусиль і змінити дещо в своєму професійному житті, розчарування можна позбутися.

Кілька обдуманих кроків, трохи самоаналізу та жорстка розмова з керівництвом допоможуть перетворити ненависну роботу на улюблену справу або принаймні таку, яку можна терпіти.

Як розірвати замкнене коло

По-перше, варто дещо усвідомити. У тому, що ви втратили інтерес до своєї роботи, немає вашої провини.

Люди приходять на роботу із почуттям, що вони здатні врятувати світ

Частково проблема полягає в нереалістичних уявленнях суспільства про те, якою має бути робота, зазначає доктор Пол Вайт, психолог, консультант і автор із США.

"Люди приходять на роботу із почуттям, що вони здатні врятувати світ, що вони зможуть використати весь свій творчий потенціал, щоб розв'язати глобальні проблеми", - пояснює Вайт.

"Але на початку кар'єри не буває посад, які дозволяють працювати над масштабними питаннями або повністю застосувати свої творчу енергію", - додає фахівець.

Зміни треба починати з самого себе. Подумайте, чи не надто високі ваші очікування, принаймні стосовно теперішньої посади, і спробуйте трохи знизити їх.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Втрата інтересу до роботи - поширена ситуація в будь-якій професійній галузі

Спробуйте проаналізувати, чому робота стала такою ненависною, радить Скотт Еблін, консультант з питань лідерства та автор книжки "Перетруджені та перевантажені: Усвідомлений підхід до роботи".

Адже ви чомусь прийшли на цю посаду. Спробуйте нагадати собі, що вас захоплювало спочатку.

Це допоможе вам виявити "проблемні зони", і тоді наступним кроком ви зможете розробити план змін.

"Але не думайте, що покращення настане за одну ніч, - додає пан Еблін. - Якщо рівень задоволення підвищиться на 20-30% - для початку це вже добре".

Час ризикнути

"Часто почуття задоволення роботою залежить від дрібниць", - відзначає Джордж Елфонд, генеральний директор IT-компанії Rallyware із Сан-Франциско.

Покладіть собі в стіл пачку смаколиків, сходіть на каву під час перерви або попрацюйте за межами офісу і ви відчуєте позитивний ефект упродовж кількох наступних днів.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо це можливо, попрацюйте кілька днів за межами офісу - іноді ситуацію змінюють досить прості речі

Наступний крок - більш значущі питання. Якщо ви дійсно бажаєте виправити ситуацію, доведеться піти на деякі ризики.

"Уперед, експериментуйте! - закликає Елфонд. - Чого боятися, якщо ви вже ненавидите свою роботу?"

Якщо життя в офісі отруює вам бос, спробуйте тимчасово перевестися в інший відділ або запропонуйте свою послуги в проекті, в якому ви будете звітувати іншій людині.

Звичайно, керівник може образитися, але чим ви ризикуєте, якщо стосунки й так вже зіпсовано, запитує Елфонд.

Якщо частина вашої роботи стала нудною і автоматичною, спробуйте зосередитися на тому, що ви здатні контролювати. Чи можна позбутися деяких обов'язків або делегувати їх іншим?

Лікарів можна, приміром, звільнити від адміністративної роботи, аби вони могли витрачати більше часу і енергії на спілкування з пацієнтами.

Іншими словами, вам доведеться попрацювати зі своїм менеджером та колегами і, можливо, дещо переписати свої посадові обов'язки, зазначає Томас Кальвард, який викладає управління людськими ресурсами в Единбурзькому університеті.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо лікар зможе передати адміністративні обов'язки іншим колегам, у нього з'явиться більше часу і сил на спілкування з пацієнтами

Будьте наполегливі і поясніть своєму босові, чому такі зміни необхідні. Швидше за все, ваш менеджер навіть не уявляє, що ви незадоволені роботою.

Можна також спробувати домовитись про більш гнучке визначення ваших щоденних обов'язків.

"Все це робиться з метою повернутися в ті умови, коли робота приносила радість. А це неодмінно потребує переосмислення своїх теперішніх обов'язків", - пояснює Кальвард.

Найкращий - кожен день

Лідер світової практики бізнес-консультацій Аніта Бовнесс з канадської компанії Saba Software вважає, що існує дуже простий рецепт змінити своє ставлення до роботи.

"Згадайте свій найщасливіший день на роботі і подумайте, як відтворити його щодня", - радить бізнес-консультант.

Згадайте свій найщасливіший день на роботі і подумайте, як відтворити його щодня

Бовнесс і сама має такий досвід. На своєму попередньому місці роботи вона нудьгувала. Її завалили роботою, пов'язаною з технічними питаннями, хоча її фах передбачав насамперед роботу з кадрами.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Гарний керівник повинен допомогти вам відчути значущість своєї ролі в колективі і знову отримувати задоволення від роботи

Одного дня її керівник викликав її до себе і запитав, чому вона працює без ентузіазму, жінка усвідомила, що настав момент змін.

Вона запитала в керівника, чи можна переглянути її обов'язки, щоб вона могла більше займатися тим, що їй дійсно цікаво.

Зрештою її перевели на нову посаду, яка почали приносити їй набагато більше задоволення.

Тепер, коли пані Бовнесс сама стала керівником, вона пропонує своїм співробітникам так само порівнювати свою щоденну роботу з найкращим днем.

"Багато людей усвідомлюють, що робота більше не приносить їм задоволення і вони більше не реалізують себе", - пояснює Аніта Бовнесс.

"Так не повинно бути. І ми завжди можемо подумати, як змінити цю ситуацію", - додає вона.

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