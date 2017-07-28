Легалізація марихуани - головний біль роботодавців?

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Поки дедалі більше країн скасовують кримінальну відповідальність за вживання марихуани, на міжнародному ринку праці постають складні питання.

Кількість країн світу, які дозволяють вживати марихуану в медичних та оздоровчих цілях, постійно зростає. Багато американських штатів також переглядають законодавство щодо цього наркотику.

Ця ситуація, однак, змушує компанії ламати голову, як бути з працівниками, які цілком легально вживають марихуану, але можуть прийти на роботу все ще під дією наркотику.

На відміну від алкоголю чи багатьох інших препаратів, марихуана залишається в організмі людини протягом тижнів або місяців після вживання.

Як тоді уникнути ситуацій, коли співробітник міг прийняти препарат у своїй країні чи штаті, де це цілком законно, але корпорація буде змушена звільнити його за позитивний результат у тесті на наркотичні речовини?

Суперечливе законодавство щодо вживання марихуани ускладнює політику міжнародних корпорацій

Суперечливе законодавство щодо вживання марихуани ускладнює політику міжнародних корпорацій та навіть компаній, які працюють у кількох штатах США.

30 американських штатів та округ Колумбія легалізували вживання канабісу в медичних або оздоровчих цілях, але федеральним законом наркотик усе ще заборонений.

Втім, згідно з нещодавнім опитуванням, проведеним Yahoo News та Коледжем Марист у місті Поукіпзі, понад 20% дорослих американців вживають марихуану, а 14% - роблять це регулярно.

Вживання марихуани в Північній Америці, очевидно, ще зросте в найближчі кілька років. У листопаді минулого року громадяни Каліфорнії, найбільшого зараз штату із 40-ка мільйонами жителів, проголосували за дозвіл на вживання марихуани в оздоровчих цілях.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Деякі американські штати, як-от Колорадо, легалізували марихуану, але законодавством федерального уряду вона все ще заборонена

Канада планує ухвалити такий закон наступного року. Обидві, і Каліфорнія, і Канада, вже давно легалізували препарат для лікування.

Проте вживання цього наркотику є все ще незаконним у багатьох країнах, зокрема Великій Британії, Франції, Ірландії, Індонезії, Китаї, Японії, Південній Кореї та Саудівській Аравії.

Використання препарату в особистих цілях дозволено в різних кількостях в Італії, Мексиці, Аргентині, Австрії, Чилі, Колумбії, Нідерландах, Іспанії та Швейцарії.

А в якості медичного препарату марихуану узаконили в багатьох країнах, з-поміж яких Австралія, Чехія, Німеччина та Туреччина.

Уругвай став першою країною, яка повністю легалізувала виробництво та продаж марихуани в розважальних цілях. Цього місяця її почали продавати в аптеках країни.

"Отже, щоби визначити політику щодо вживання наркотиків своїми співробітниками, компаніям доведеться радитися з юристами в кожній країні, в якій вони мають філіали", - зазначає Тоні Фіоре, юрист компанії Kegler Brown Hill & Ritter зі штату Огайо.

Недосконале законодавство

Деякі закони та судові рішення США дозволяють компаніям на свій розсуд звільняти співробітників, якщо аналіз підтвердив вживання ними марихуани. Це стосується й тих штатів, де канабіс легалізували.

Наприклад, Верховний суд штату Колорадо постановив, що роботодавці можуть звільняти працівників, навіть якщо вони вживають марихуану в медичних цілях.

Оскільки марихуана залишається нелегальною на рівні федерального законодавства, суд визнав законним звільнення Брендона Коутса, який працював у телефонній компанії Dish Network.

Чоловік мав параліч чотирьох кінцівок і використовував препарат, щоб зняти біль при м'язових спазмах. Сліди препарату виявилися в його організмі під час вибіркового медичного дослідження персоналу.

Копирайт изображения Justin Sullivan Image caption Працівники, які вживають марихуану в медичних цілях, можуть також потрапити під політику компанії щодо вживання наркотичних речовин

Як повідомляє суд, Коутса не звинувачували в тому, що він був під наркотичною дією або нездатний повноцінно виконувати свої обов'язки. Чоловік також зазначив, що ніколи не вживав марихуану в офісі.

Він працював в компанії три роки і отримував задовільні відгуки про свою роботу. Його посадові обов'язки не були пов'язані з ризиком, і він ніколи не просив компанію надати йому приміщення для медичного вживання марихуани.

Деякі американські штати ухвалили закони, який зобов'язує роботодавців надавати приміщення своїм працівникам, які потребують вживання марихуани для полегшення болю або з інших медичних причин. Щоправда, за умови, що препарат не впливає на ефективність їхньої роботи.

Практика застосування тестів на наркотики та закони, які регулюють її, помітно відрізняються в різних країнах світу.

Європейський центр моніторингу наркотиків та наркоманії повідомляє, що лише Фінляндія, Ірландія та Норвегія мають відповідні закони.

У Норвегії тести на наркотики вважають порушенням особистої недоторканності працівника

Наприклад, у Норвегії такі тести вважають порушенням особистої недоторканності працівника.

Їх можна проводити лише тоді, коли це необхідно для безпеки самих співробітників або інших людей.

Канадські роботодавці в цілому мають менше свободи в цьому питанні, ніж американські підприємства.

"Роботодавці часто опиняються у законодавчій пастці. З одного боку, вони повинні дотримуватися вимог щодо охорони здоров'я та безпеки працівників, приміром, тих, хто керує транспортним засобом", - пояснює Даррил Гіскокс, юрист із питань праці та зайнятості у торонтській компанії Torys LLP.

"А з іншого, вони не можуть порушувати права людей, які вживають медичні препарати з канабісом, а також співробітників із залежністю від цього наркотику, що також можна вважати фізичною вадою", - додає фахівець.

Недосконалість законів також обмежує кар'єрні можливості людей, які змушені приймати препарати з марихуаною через проблеми зі здоров'ям або просто вживають цей наркотик у свій вільний час.

Це створює перешкоди й для роботодавців, які планують перевести співробітників у закордонні філії, оскільки їхні професійні навички там потрібні.

Ситуація змінюється

"Ситуація з марихуаною змінюється майже щотижня", - зазначає Сара Салліван, координатор послуг з контролю ризиків у компанії Lockton, штат Міссурі.

"Підприємства мають чітко визначитися, чи передбачатиме їхня корпоративна політика тести на наркотичні речовини", - наголошує фахівець.

Попри швидке поширення легалізації марихуани, багато компаній й досі не виробили корпоративні правила щодо цього питання, не кажучи вже про узгодження своєї політики з законодавством інших країн.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У деяких галузях через брак талановитих кадрів HR-менеджери заплющують очі на вживання марихуани потенційними співробітниками

Брак талановитих кадрів змушує деяких роботодавців заплющувати очі на тести на наркотичні речовини.

Багато компаній в Кремнієвій долині припинили перевіряти на наркотики кандидатів на посаду, оскільки розуміють, що можуть втратити велику кількість кваліфікованих кадрів.

Послаблюють свою політику щодо марихуани й деякі компанії штату Колорадо, де 2012 року легалізували вживання цього наркотику в оздоровчих цілях.

Щоби не втрачати цінних фахівців, консультанти з питань кадрів радять компаніям дати другий шанс працівнику, якщо його результат у тесті на марихуану виявився позитивним.

Людині пропонують пройти другий тест протягом наступного року та попереджають, що її звільнять, якщо він також виявиться позитивним.

Компанії, однак, залишають за собою право на тестування, якщо працівник виявляє ознаки наркотичного сп'яніння чи зниження продуктивності праці.

У таких випадках деякі штати вимагають від роботодавців надати докази нестабільної поведінки, як-от порушення мовлення або загальмованість.

Копирайт изображения Cultura Creative (RF) / Alamy Stock Photo Image caption Оскільки марихуана впливає на швидкість та координацію рухів, керування важким обладнанням під дією наркотику небажане

Але нещасний випадок на робочому місці або зниження продуктивності можуть бути не пов'язаними з вживанням марихуани, попри позитивний результат тесту.

Аналіз зазвичай виявляє побічний продукт марихуани - інертний метаболіт карбоксі-ТГК, який може зберігатися в організмі протягом декількох тижнів або навіть місяців після того, як людина припинила вживання наркотику.

Саме через це Національна організація з реформування законів щодо марихуани (NORML) вважає аналізи сечі, крові та слини дискримінаційними та такими, що порушують права людини.

Натомість, щоби знизити ризик хибних результатів, NORML рекомендує відстежувати зміни в продуктивності співробітника. Приміром, за допомогою програми My Canary, яка визначає зміни в продуктивності праці, оцінюючи пам'ять, час реакції та рівновагу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Практика проведення тестів на наркотики в компаніях дуже відрізняється в різних країнах

Проте багато компаній відмовляються публічно обговорювати свою політику щодо проведення тестів на наркотики.

Міжнародні корпорації, в яких ми намагалися взяти коментар з цієї теми, також відмовилися від розмови.

"Це питання репутації, - пояснюють фахівці. - Жодна компанія не хоче, аби її вважали лояльною до наркотиків".

Адже якщо трапиться нещасний випадок, а в організмі постраждалого співробітника виявляться наркотичні речовини, компанії доведеться нести юридичну відповідальність.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.