П'ять міфів про успішних CEO

Протягом десятиріччя дослідники спостерігали за тисячами керівників великих компаній, намагаючись з'ясувати, що насправді є запорукою успіху. Результати виявилися досить несподіваними.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Білл Гейтс вважає себе інтровертом - риса, яка допомагає лідерам перевершувати очікування

Ендрю Сілвернейл виріс у маленькому містечку в американському штаті Мен, де одним з небагатьох підприємств регіону був місцевий паперовий комбінат.

Йому й на думку не спадало, що одного дня він може очолити міжнародну корпорацію. Він збирався вчитися на лікаря. "Я взагалі не уявляв, що таке бізнес, - каже він і додає, - я не жартую".

Підприємницька жилка "прокинулась" у нього в університеті, коли він почав допомагати керівнику сімейного будівельного бізнесу, який зайнявся політичною кар'єрою.

"В нього була дивовижна підприємницька інтуїція, - каже пан Сілвернейл. - Він усвідомлював свою місію і намагався поліпшити життя людей".

Пізніше, коли Сілвернейл працював аналітиком фінансової фірми, директор іншої компанії запропонував йому відкрити власну справу.

Але Сілвернейл відмахнувся від цієї ідеї. Керівники, яких він знав особисто, мали дуже аторитарний стиль лідерства, і це йому не подобалось.

Досягти вершини можуть цілком звичайні люди Елена Литкіна-Ботельо, компанія ghSMART

Згодом він, однак, усвідомив, що уявлення людей про успішного СЕО досить часто оповиті хибними стереотипами.

Тепер Ендрю Сілвернейл - генеральний директор IDEX Corporation, компанії вартістю 8,6 мільярда доларів, яка розробляє численні рідкі продукти для сільського господарства, пожежної безпеки та охорони здоров'я.

Інтроверт ви чи екстраверт, маєте надзвичайну харизму чи ні - абсолютно неважливо. Головне - це ставлення до працівників, професійна мета і скромність.

Згідно з дослідженням, проведеним чиказькою консалтинговою фірмою ghSMART, існує багато хибних уявлень про те, яким має бути успішний лідер.

"Ви можете думати, що ніхто не повірить, що за 10 чи 20 років ви станете президентом корпорації", - зазначає Елена Литкіна-Ботельо, партнерка компанії ghSMART та засновниця проекту "Геном CEO".

Це 10-річне дослідження на прикладі тисяч керівників вивчало передумови успішного лідерства. "Висновки, яких ми дійшли, свідчать, що досягти вершини можуть цілком звичайні люди", - каже фахівець.

Міф 1: CEO повинен мати харизму

Це одне з найпоширеніших уявлень. Тільки згадайте - колишній генеральний директор General Electric Джек Велч або Стів Джобс - грандіозні особистості, які вміли захопити та повести за собою.

На харизмі зациклені хедхантери та ради директорів, коли шукають кандидата на посаду CEO. "Я знаю випадки, коли членам правління подобалася кандидатура, але вони були стурбовані тим, що людина - інтроверт", - відзначає Литкіна-Ботельо.

Виявляється, однак, що харизма сильно переоцінена. Коли дослідники спробували з'ясувати, який тип керівників перевершив очікування ради директорів, інтроверти показали кращі результати, ніж екстраверти.

Хоча привабливі та впевнені у собі кандидати зазвичай мають більше шансів отримати посаду, до продуктивності праці ці риси не мають жодного відношення. Саме в цьому нерідко помиляються рекрутери.

Міф 2: CEO не повинен визнавати свої промахи

Визнавати власні помилки - нелегко. Дехто бачить в цьому ознаку слабкості, інші хвилюються, якою буде реакція акціонерів або членів правління.

Помилки, однак, є ключем до успіху.

Слабкіші кандидати, як правило, звинувачують інших

У своєму дослідженні Литкіна-Ботельо з'ясувала, що майже всі керівники припускалися серйозних похибок, причому 45% з них або втрачали через це роботу, або несли значні збитки.

Втім, серед тих, хто через недогляд зруйнував кар'єру або власний бізнес, 78% згодом опинились на вищій посаді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Серйозні помилки не обов'язково мають зашкодити успіху, впевнена Елізабет Голмс, засновниця фармацевтичної компанії Theranos і наймолодша жінка-мільярдер, яка після низки скандалів втратила всі статки

Найуспішнішими виявилися ті, хто зміг визнати свою помилку та винести з неї правильний урок.

"Слабкіші кандидати, як правило, звинувачують інших або виправдовуються, і це ускладнює процес навчання".

Міф 3: CEO повинен бути досвідченими в своїй галузі

Тільки тому, що людина не працювала в певній галузі, ще не означає, що вона не зможе стати лідером, зазначає Елісон Раян, директор з обслуговування клієнтів у компанії Executive Headhunters у Саутгемптоні.

"Члени правління часто вважають, що генеральний директор повинен мати досвід у своїй галузі. Однак практика показує, що керівник, який прийшов з іншої індустрії, може принести чимало користі", - відзначає пані Раян.

У багатьох випадках такі керівники пропонують свіжий погляд на речі, нові навички та ідеї. "І вони можуть реалізувати їх, уникаючи впливу усталених в компанії підходів", - додає Елісон Раян.

Набути знань у певній галузі можна досить швидко. А от різноманітний досвід і так звані "гнучкі навички", тобто вміння добре керувати персоналом та розв'язувати складні проблеми, потребують більшого часу.

Міф 4: CEO має бути авторитарними

Багато людей вважають, що бос має бути безжалісним. Цю ідею, зокрема, популяризував генеральний директор General Electric Джек Велч.

Щороку він проводив жорстку оцінку продуктивності праці. Найкращі працівників - десь 20% - отримували похвалу, 70% із середніми результатами - тренінги і консультування, а решту звільняли без жодних церемоній.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ідея авторитарного керівника, популяризована Джеком Велчем, далеко не завжди має успіх

Ендрю Сілвернейл познайомився з багатьма керівниками компаній, поки працював фінансовим аналітиком та менеджером середньої ланки. Він усвідомив, що авторитарний стиль часто шкодить успіху справи.

"Багато людей не такі талановиті, як Джек Велч, і тому коли вони копіюють певні його риси, або коли така модель поведінки застосовується без належних умов, усе іде шкереберть", - пояснює Сілвернейл.

Хоча рішучість, дійсно, є важливою рисою лідера, найбільшого успіху домагаються ті керівники, які не нав'язують свої рішення згори, а здатні переконати працівників, правління та акціонерів.

Найкраще, звичайно, це вміння знайти "золоту середину": не можна бути занадто м'яким і усім догоджати, або бути диктатором, який ніколи не йде на компроміси.

"Генеральний директор - це як диригент, - каже пані Литкіна-Ботельо. - Ви повинні вміти ухвалювати рішення на користь всієї компанії, не вдаючись у ті чи інші крайності".

Міф 5: CEO повинен закінчити престижний університет

І ще один стереотип стверджує, що успішним керівником не стати без диплому Гарварда чи Оксфорда.

Насправді, лише 7% CEO, які взяли участь у проекті "Геном", отримали диплом бакалавра в одному з університетів Ліги Плюща, а 8% взагалі не мали вищої освіти.

Лише 7% CEO закінчили один з університетів Ліги Плюща, а 8% взагалі не мали вищої освіти

Джилл Вайт, голова приватного акціонерного товариства The Carlyle Group, погоджується, що диплом престижного вишу сам по собі не означає високої продуктивності.

"Запорукою успіху є насамперед інтелект, - каже пані Вайт. - Наявність диплому - це добре, але його відсутність не обов'язково має бути недоліком".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Далеко не всі CEO мають дипломи престижних університетів світу

Ще менше значення він має у Великій Британії, де можливість поступити в найкращий університет визначається не талантами, а соціальним походженням.

Люди знають, що ваш диплом зовсім не є показником вашого інтелекту та професіоналізму.

А що насправді важливо для успішної кар'єри керівника?

Ендрю Сілвернейл, який за оцінкою Литкіної-Ботельо, є дуже ефективним керівником, називає три чинники:

поліпшення життя усіх, хто має відношення до компанії: акціонерів, співробітників та громадськості в цілому,

справжнє розуміння бізнесу

і гуманність.

"Я хочу бути здатним на великі речі, - каже він. - Моя робота полягає в тому, щоби створити умови, в яких люди щодня розкривали би свої здібності".

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.