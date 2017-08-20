Весілля в Instagram - новий вид бізнесу

Безперечно, весілля є найкращим приводом для фото в соцмережі. І незабаром компанії почали заробляти на цьому тренді, продаючи персоналізовані хештеги та послуги СМ-менеджерів.

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Джессіка Леманн, 33-річна британка, яка працює у Нью-Йорку, оголосила про свої заручини з режисером Джессом Ешом, опублікувавши фото в своєму Instagram.

Фото було з хештегом #JessTheTwoOfUs, який вона використала вдруге під світлиною зі своєї вечірки для дівчат, яка відбулася в Лондоні у травні.

Коли у вересні Джессіка вийде заміж, вона попросить своїх гостей додавати до фото з весілля, які фони публікуватимуть у соцмережах, такий самий хештег.

Як стратег з розвитку бренду, Джессіка чудово розуміє, що "вдалий весільний хештег може чимало розповісти про подружжя", саме тому, вона добре обміркувала свій.

Хештег змушує людей посміхнутися, він запам'ятовується насамперед тоді, якщо в ньому буде гра слів.

Копирайт изображения Instagram / jessicazrl Image caption #JessTheTwoOfUs: Джессіка Леманн та її наречений Джесс Еш

Сьогодні мережа Instagram має 700 мільйонів активних користувачів по всьому світу, понад мільярд людей щодня заходять на свою сторінку у Facebook.

Отже, не дивно, що плануючи весілля, молодята дедалі частіше замислюються про роль соцмереж у ньому. Це спонукає зростання нової індустрії, яка почала заробляти на цьому тренді.

Разом у радості та бренді

2016 року редакторка журналу Los Angeles Маріель Вакім заснувала компанію під назвою Happily Ever Hashtagged ("Довго і щасливо з хештегом").

Ідея стартапа виникла після того, як друзі почали неодноразово звертатися до неї з проханням вигадати їм персональний весільний хештег.

Один персоналізований хештег для весілля коштує 40 долари, три - 85

Хештег - це фактично інструмент пошуку, який допомагає користувачам Twitter, Instagram, Facebook та інших мереж знаходити дописи чи фото за певним змістом.

Тепер за виготовлення одного персоналізованого хештегу Вакім стягує 40 доларів, а за три - 85. Але в черзі на замовлення зараз чекають півтори сотні клієнтів.

У березні минулого року 28-річна графічна дизайнерка Еллі Бертельсон запустила в інтернет-магазині Etsy послугу створення геофільтрів для мережі Snapchat.

Геофільтри - це спеціальні декоративні рамки з геолокацією, які накладають на фото в мережі Snapchat, щоби позначити певну подію: музичний фестиваль або гей-парад.

Створити їх можна й самому, але Бертельсон виробляє фільтри для пар, які не вміють цього робити або просто не мають на це часу.

Один фільтр коштує 8 фунтів стерлінгів. Молодята можуть запропонувати своїм гостям обрати фільтр на свій смак і застосовувати його до світлин та відео з весілля, які вони викладатимуть у мережу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Геофільтри додають декоративний графічний шар з позначкою місцезнаходження на фотографії в мережі Snapchat

Якщо люди під час свята все одно публікуватимуть фото в Instagram та Facebook, чому б не створити безперервний потік цих завантажень на цифровій стіні?

У 2014 році підприємці з Амстердама Юсеф Ель-Дардірі і Пім Стуурман заснували компанію WeddingHashtagWall.

Замовити таку віртуальну "стіну" можна за 79 доларів. За це клієнти отримують унікальну веб-адресу. Вона показує постійний потік фотографій і дописів, які гості весілля завантажують у соцмережі зі спеціальним хештегом.

Тим, хто не потрапив на подію, ця функція дозволяє взяти участь у святкуванні, а гостям - обмінюватися фотографіями в режимі реального часу.

Дехто навіть наймає спеціальних помічників, які розміщуватимуть у соцмережах фото і повідомлення з весілля

Деякі компанії навіть пропонують спеціальних помічників, які розміщуватимуть у соцмережах фото і повідомлення у ваш особливий день.

Таку послугу пропонує, приміром, нью-йоркська компанія Maid of Social, заснована 2015 року двома колишніми редакторами весільного журналу The Knot.

Вони називають себе "PR-команда для вашого весілля".

Вартість послуг варіюється від пакету за 500 доларів, який включає створення хештегу, фото на сторінці компанії в Instagram і також поради, як "розкрутити" весілля в соцмережах, до пакету "5 каратів" за кілька тисяч доларів.

Послуги такого рівня включають залучення впливових блогерів з мільйонами підписників, спеціальну команду СМ-менеджерів, розробку медіа-стратегії для брендів, які стануть вашими партнерами на день весілля, а також висвітлення події в Instagram та Snapchat, а можливо й у пресі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Ніщо так не об'єднує людей, як індивідуальний інструмент пошуку даних, простіше кажучи - хештег

Чи не занадто далеко?

Для тих, хто не є затятим користувачем соцмереж, все це може здатися трохи занадто.

Але для тих, хто "живе" в мережі, акаунти в Facebook та Instagram - вже давно не лише частина особистого життя, але й можливість просувати свої професійні та творчі зусилля.

"Це як червона доріжка для звичайних людей", - каже Жан Твенге, авторка книжок "Покоління Я" та "iGen", яка має незабаром вийти.

Це як червона доріжка для звичайних людей Жан Твенге

"Міленіали - великі індивідуалісти, вони відчувають себе комфортніше в центрі уваги, ніж попередні покоління у тому ж віці", - додає вона. А весілля - це один з випадків, коли привертати увагу - цілком можна і треба.

"Супровід" весілля в соціальних мережах є однією з причин, чому його вартість неухильно зростає останнім часом, хоча молоде покоління не прагне дотримуватися традицій свої батьків.

У Великій Британії ця цифра нещодавно перевищила 25 тисяч фунтів, а в США - 35 тисяч доларів згідно з дослідженнями, проведеними 2016 року сайтами Hitched і The Knot відповідно.

Копирайт изображения Huw Evans picture agency Image caption Чи відбулось весілля насправді, якщо ніхто на запостив фото в Instagram?

Перегляд весільних фотографій на Pinterest може створювати нереалістичні очікування, які важко здійснити за свій бюджет, також зауважує Джессіка Леманн.

Досконалість понад усе

Але чи не завадить вся ця метушня відчути особливість моменту?

Як зазначає у свої книжці "Разом на самоті" (Alone Together) професорка соціології з Мічиганського технічного університету Шеррі Теркл, смартфони перешкоджають близькості в спілкуванні, роблять наші стосунки неглибокими та посилюють самотність.

Вона зазначає, що весільні фото існували завжди.

Смартфони роблять наші стосунки неглибокими та посилюють самотність Шеррі Теркл, професорка соціології

Але тепер у нас так багато "особливих" моментів, які ми закарбовуємо на своїх сторінках у соцмережах, що вимоги досконалості стали надзвичайно високими.

"Це парадокс нашого часу: ми сповідуємо оригінальність у всьому, але "замовляємо" її в інших", - додає дослідниця.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Позувати для знімків у важливий день - давня традиція, але стріми, дописи і віртуальні стіни надали їй нового виміру

Професорка Теркл припускає, що незабаром з'явиться контр-течія - "весілля без гаджетів", але поки що вона не бачить нічого поганого в тому, що гості використовуватимуть хештеги для свята.

Адже вони все одно публікуватимуть фото в соцмережах.

Джессіка Леманн обміркували всі за і проти. На своєму весіллі вона запропонує гостям фото у фото-кабіні, з реквізитами та селфі-палками, а також на "Полароїд" для сувенірів.

Хештег #JessTheTwoOfUs буде виставлено на помітному місці, щоби нагадувати про його використання.

"Усвідомлення, що друзі також будуть робити світлини, трохи зменшує тиск", - каже дівчина. Отже, ми нічого не проґавимо протягом дня, який минає як мить.

А наступного ранку я зможу переглянути фотографії і, можливо, знайти серед них справжні шедеври.

Однак, під час самої весільної церемонії Джессіка попросить гостей вимкнути телефони, своїм вона взагалі не буде користуватися у день весілля.

"Все ж таки має бути межа, - пояснює вона. - Весілля промине дуже швидко, і я хочу насолоджуватися цим днем якомога більше і відчути кожен його момент".

"Це важко зробити, якщо у вас руках телефон", - додала вона.

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.